Colectivo feminista exhibe a padres deudores de pensión alimenticia en Juárez

Las madres autónomas que integran el Frente Nacional de Mujeres Contra Deudores Alimentario aprovecharon este domingo que se festejaba el Día del Padre, para manifestarse en contra de los hombres que no se hacen cargo de la alimentación de sus hijos.

El punto de reunión fue el puente Rotario o mejor conocido como puente al revés, donde las mujeres daban a conocer la Ley Sabina que se aplica a nivel nacional y que en esta ciudad aún no es muy reconocida, mencionó Roció Melchor.

Por medio de un tendedero de deudores -mantas, cartulinas e imágenes-, se apreciaban frases como: “Si la justicia no los alcanza, que los alcance la vergüenza”, “Cero tolerancia al abandono paterno de infancias en México”, “El abandono también es violencia”, entre otras.

“Pues en este movimiento estamos en conjunto con otras colectivas de todos los estados de la república, promovemos la ley Sabina que impulsó Diana Luz Vázquez y obedece a la necesidad que tienen este país de visibilizar los abandonos paternos y descolocarlos de las narrativas misóginas es que nos responsabilizan las mujeres de la responsabilidad de los progenitores de nuestras crías y de esta manera, pues, lograr leyes más justas que velen por los intereses y los derechos de la infancia y la adolescencia”, agregó Melchor.

Otras cartulinas portaban la fotografía del padre que no es responsable de sus hijos, exponían el nombre, la situación, entre ellas cómo no reconocer a los menores legalmente o no dar la manutención, otras más detallaron que sufrían incluso de algún tipo de violencia.

El grupo conformado por aproximadamente quince personas buscaron dar a conocer a todas las mujeres que se encuentran en una situación similar, que las arropa la ley Sabina.

La Ley Sabina en principio fue impulsada por la activista oaxaqueña Diana Luz Vásquez Ruiz, quien siendo madre de la menor Sabina, comenzó una lucha para que su expareja reconociera su paternidad y afrontará sus responsabilidades económicas.

Vásquez Ruiz señaló en sus redes sociales, no es normal abandonar infancias. No es normal que #DeudoresAlimentarios sigan impunes y no sepamos quiénes son. No es normal revictimizar a las madres. No es normal que jueces encubran a los padres irresponsables.

Finalmente, las féminas hacen la petición a todas aquellas que viven casos similares, que no se queden calladas, que den a conocer a los deudores alimentarios, para lograr que sus hijos reciban lo que les corresponde por ley, comentaron las manifestantes.

