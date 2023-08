Comando armado secuestra a tres elementos de la GN en Juárez; los liberan minutos después

Tres elementos de la Guardia Nacional fueron privados de la libertad en una vivienda que se encuentra en Pradera de los Oasis por presuntos "polleros", lo que generó una fuerte movilización policíaca.

Sin embargo, de acuerdo a la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, los militares asignados a la Guardia Nacional, fueron localizados minutos más tarde por elementos militares que se encontraban haciendo recorridos de vigilancia en el fraccionamiento Horizontes del Sur, cerca de donde los secuestraron.

FOTO: Héctor Tovar | El Heraldo de Juárez

De acuerdo con el reporte inicial, se mencionó que un comando integrado por seis personas, irrumpió en la vivienda marcada con el número 1431 de la calle Oasis de Lisboa y Oasis de Mongolia del fraccionamiento en mención.

Vecinos informaron que en ese domicilio habitan cuatro agentes de la GN, lo que género que elementos de las corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno realizarán el operativo de búsqueda.

Juárez Motociclista ataca a balazos a dos mujeres en Ciudad Juárez; una muere

Los hombres armados sostuvieron una discusión con los oficiales, para luego retirarse del lugar con ellos, a bordo de varios vehículos.

Los agresores escaparon a bordo de al menos una Toyota negra, una Pik Up roja, una Pik Up blanca, una Town Country gris desconoce si fueron utilizadas otras unidades, ya que, ante el nerviosismo, las personas que presenciaron el hecho no lograron aportar más datos.

El helicóptero del ejército sobrevuela en búsqueda de los responsables, en coordinación con los además de elementos de los tres niveles de gobierno.

Tras los reportes de los testigos, al cruce referido acudieron elementos de dicha corporación, también de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las indagatorias.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Cesar Omar Muñoz, mencionó que se activaron los protocolos de emergencia de los tres distritos cercanos al lugar del incidente, para sumarse a la búsqueda en apoyo a la Guardia Nacional y el Ejército.

Nota publicada en: El Heraldo de Juárez