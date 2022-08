Como una historia de novela: Se reencuentra con su familia tras ser raptada cuando tenía 12 años (Video)

Después de una constante lucha ante adversidades, luego que de niña fue raptada en esta frontera hace más de cuarenta años, la señora Hortensia Meza Guerrero regresó para conocer y reencontrarse con su familia.

La espera para llegar a este momento llegó después de haber sufrido golpes, maltratos, prostitución, soledad, pérdida de hijos y de su madre, además de retos para arreglar su documentación.

Con el apoyo de la exdiputada Rocío Sáenz, de la Asociación Renace Mujer, realizó el viaje desde Playa del Carmen hasta Ciudad Juárez, donde arribó este miércoles a las 15:15 horas.

Te puede interesar: Basta de simulación: exigen solución familias de 13 desaparecidos

FOTO: Hortensia fue raptada a los 12 años de edad en Ciudad Juárez / FOTO: Jorge Meza | El Heraldo de Juárez

A su llegada se fundió en un abrazo con su hermana Aurora, quien la esperaba junto a sus dos hijas en el aeropuerto, luego el llanto y las palabras de cariño y de lo mucho que deseaba poder verla.

La señora Hortesia Meza mediante redes sociales y una sobrina pudo contactar a su familia, a las que no conocía, ya que fue raptada cuando tenía 12 años, en la Feria de San Lorenzo.

Sociedad Encuentran a su hermano desaparecido en Tamaulipas; llevaban 30 años sin saber de él

“Muy alegre, es una cosa increíble saber que tengo familia, tardar tanto tiempo en esta soledad y saber que tengo una hermana, estoy muy agradecida, después de tanto que pase pruebas y más pruebas y luché para llegar aquí”, expresó la señora Hortensia luego de encontrarse con su hermana.

Hortensia Meza Guerrero tiene tres hermanos en Ciudad Juárez, Juan Manuel, Angélica y Aurora.

“Se hace una realidad que es una cosa increíble, mi familia, yo luche, guardé la calma, moví papeles por donde quiera hasta que llegué, cuantos años pasé de mi vida sola, sin madre y ahora que llego mi madre ya no vive y a mis hermanos nos los conocía”, manifestó con el llanto en el rostro.

“Estoy muy alegre, me siento feliz, muy agradecida”; “Más de cuarenta años, como 46 años sin saber nada de ellos, desde que el hombre me llevó nunca me regresó a mi lugar, sufrí golpes, maltratos, prostitución, perdí hijos en la batalla, tengo cuatro hijos y uno que me regalaron, a completé el otro que me mató el hombre”, recordó.

“Me siento feliz con ellos y ahora se me hizo un sueño realidad de saber que tanto pedirle a Dios y a Virgen de Guadalupe tengo a mis hermanos, yo las amo de corazón, las quiero mucho, la verdad nunca me había sentido querida por nadie, todo el tiempo en la soledad, sin nada, me hubiera gustado haber encontrado a mi madre, no pude lograrlo, pero tengo un retoño aquí (abrazando a su hermana) y mis demás hermanas y un hermano”, expresó.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Dio a conocer que se quedará en esta frontera diez días para convivir con su familia y posteriormente regresará a su casa, en Playa del Carmen.