Con marcha hacia el Consulado de EU, personal del PJF protesta contra la Reforma Judicial

Personal del Poder Judicial de la Federación realizaron una marcha con pancartas en contra de la Reforma Judicial, la cual inició frente a sus instalaciones y concluyó a unos metros del Consulado de Estados Unidos en esta frontera.

Los manifestantes llevaron pancartas con diferentes pronunciamientos, como son: “No destruyan la escuela judicial”, “México Despierta la Dictadura está en la puerta”, "Si el Pueblo se informa no pasa la Reforma", “Independencia Judicial”, “El Poder Judicial de la Federación Defiende los Derechos Humanos”, entre otras.

“Y retiemble en sus centros la tierra” fue el emblema de esta marcha realizada por trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que denominaron por la justicia.

Vigilias, manifestaciones, foros, ponencias y marcha, son algunas de las acciones que personal del Poder Judicial ha realizado durante prácticamente un mes, en contra de la Reforma Judicial.

Itzel Lara, trabajadora del Poder Judicial de la Federación, en Ciudad Juárez, dio a conocer que estas acciones continuarán, en busca de socializar las consecuencias que la reforma pueda traer.

“Estamos buscando que la mayor población de todo el país logren comprender el impacto de la reforma, es una grave violación a los derechos humanos de todos los que integramos esta nación”, destacó.

Resaltó que se quiere eliminar que las personas que forman parte de las filas del Poder Judicial Federal accedan a los cargos de juez o magistrado a través de exámenes de oposición, e implementar un sistema como de tómbola.

Significa que van a estar metiendo a personas que ellos conozcan, que pueden ser de partidos políticos a las tómbolas para poder ser elegibles a los cargos de juez, magistrado o ministros de la corte.

“Si uno como ciudadano acude al Poder Judicial Federal, es el órgano como última instancia previsora de los actos arbitrarios de las autoridades llega con estos nuevos jueces, se van a ver afectados los derechos porque ya van a estar comprometidos a emitir resoluciones bajo intereses políticos, porque se van a deber a una persona que los puso en esa encargo”, señaló.

Mencionó que los usuarios del Poder Judicial Federal pueden llegar y hacer uno de cualquier tipo de ayuda que necesiten, con respecto a los defensores públicos y asesores jurídicos.

“Incluso los asuntos que están en suspensión, se está determinando ahorita cuáles son urgentes, de hecho ya hay una lista de asuntos urgentes, no es un paro, no se está dejando de trabajar, es una suspensión de labores, pero no al cien por ciento”, resaltó.

