Conmemorarán a víctimas de masacre en El Paso

En honor al segundo aniversario luctuoso del tiroteo masivo del 3 de agosto de 2019, la ciudad de El Paso llevará a cabo varios homenajes para brindarle al público la oportunidad de llorar, sanar y unirse nuevamente en memoria de las 23 vidas que la comunidad fronteriza perdió a manos de un tirador con propósitos racistas, informó el gobierno municipal de El Paso.

La Ciudad atenderá los siguientes homenajes el 3 de agosto, se realizará una ceremonia de Repicar de Campana Conmemorativa, los miembros del Cabildo Municipal participarán en una ceremonia especial a las 8:30 am del 3 de agosto, antes de la reunión regular de Cabildo.

La ceremonia incluirá un momento de silencio, seguido de la lectura de los nombres de cada víctima, los Regidores se turnarán para hacer sonar la campana en recuerdo de las 23 víctimas, la ceremonia se transmitirá en vivo por CITY-TV (Spectrum 1300, U-Verse 99 canal de televisión regular 13.4) y YouTube - city of el paso tx.

En otro evento, denominado, “Resiliencia: recordando el 3 de agosto”, el Museo de Historia de El Paso albergará la exhibición “Resiliencia: Recordando el 3 de agosto” de 10 am a 6 pm el día 3 de agosto, la exhibición presenta artículos dejados por miembros de la comunidad en un memorial improvisado poco después del tiroteo masivo, además se colocarán luminarias alrededor de la exhibición como señal de unidad.

Otro evento que tendrá lugar es, “Luminarias en Ponder Park”, las luminarias se exhibirán e iluminarán a las 8:00 pm El 3 de agosto, en Ponder Park, ubicado en el numeral 7500 de la calle W H Burges Dr. y el Quinteto Sinfónico de la Orquesta de El Paso (El Paso Symphony Orchestra Quintet), rendirá homenaje en Ponder Park de 8:00 a 9:00 pm, los visitantes recibirán cintas naranjas para colocar en el sitio conmemorativo del parque.

Unirse con la luz, también será un evento como señal de unidad, se alienta a la comunidad a iluminar sus patios delanteros, porches y ventanas con velas, luces centelleantes, luminarias u otra iluminación a partir de las 8:00 pm el 3 de agosto.

La iluminación de arte público a lo largo de la autopista I-10 y la calle Airway se iluminará en naranja, del 2 al 16 de agosto, en memoria de las víctimas del 3 de agosto.

La terminal del Aeropuerto Internacional de El Paso y las luces del paisaje también se iluminarán en naranja, del 3 al 16 de agosto, en memoria de las víctimas del 3 de agosto, por lo que se invita al público a visitar los semáforos y caminar o conducir por el sendero.

Los eventos conmemorativos adicionales incluyen:

Star on the Mountain, la Cámara de Comercio de El Paso destellará la “Star on the Mountain” (la estrella luminaria en la montaña Franklin) 23 veces en honor a las víctimas a las 8:30 pm el 3 de agosto y el alcalde Oscar Leeser leerá los nombres de cada víctima.