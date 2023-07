Conoce a Yoel Banda de 13 años, el jinete más joven de la Cabalgata Villista

Yoel Gerardo Banda Rascón, quien tiene doce años y originario de Maguarichi, es el más pequeño jinete que inició el recorrido desde Ciudad Juárez con la Cabalgata Villista Vertiente Norte.

El cabalgante junto a su caballo Oreja Rajada tiene como propósito culminar la travesía en la ciudad de Parral, destino de la Cabalgata Villista que conmemora los 100 años de la muerte de Pancho Villa.

“En las cabalgatas desde los 5 años inicié, pero ya montaba yo desde los 3 años y medio, desde chiquito”, expresó Yoel Gerardo, previo a la llegada a ciudad Ahumada.

A su corta edad, Yoel Gerado Banda, ha realizado otras cinco cabalgatas de diferentes distancias, entre ellas en Mazatlán y México.

“Uno tiene la suerte en estas cabalgatas de conocer mucha gente, ir a muchas partes gracias a mi papá, especialmente que me invita y me lleva, muy a gusto, se conocen a muchas personas, se hacen muchos amigos”, destacó.

La Cabalgata Villista inició su camino en Ciudad Juárez desde el pasado domingo 2 de julio pasando ya por Samalatuca, así como Villa Ahumada y este viernes se dirigirán de Moctezuma a Sueco.

“El sol nos cansó y también la arena para los caballos, porque ocupan pisar más fuerte y te cansa más el paso”, mencionó el joven cabalgista.

El jinete destacó que su propósito es culminar la Cabalgata Villista, que tiene como destino llegar a la ciudad de Parral, Chihuahua, donde se realizarán los eventos principales en honor al general Villa

“Si los caballos aguantan nos vamos hasta Parral, con el favor de Dios”, expresó. “Satisfacción, conocer amistades que sabes que si las ocupas te van a echar la mano y la equinoterapia, que es muy buena”, resaltó.

Con respecto a su caballo, Banda Rascón mencionó “es Oreja Rajada, ya me ha acompañado en algunas cabalgatas, su nombre es por una película de Pedro Infante, en las 7, 8 que he ido me ha acompañado”.

