Conoce la historia de "Modesto", la jirafa africana que vive en Juárez

Hace veintiún años llegó al Parque Central la jirafa macho que fue bautizada como ´Modesto´, cuando era una cría, con un año de vida, quien se ha convertido en uno de los principales atractivos de Ciudad Juárez.

La expresiones de asombro de los niños es lo que Modesto observa diariamente desde la entrada del parque, donde les da la bienvenida a las decenas de visitantes.

Te puede interesar: Abarrotan el Parque Central Poniente tras reapertura

“Modesto llegó en el 2001, las jirafas en promedio viven de 22 a 27 años dependiendo si es en cautiverio o en hábitat natural, en la actualidad tiene 22 años, es una jirafa adulta, nosotros quisiéramos que llegara hasta los 27 años que es lo que tiene de proyección de vida”, informó Sergio Acosta, Subsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común.

El próximo mes de agosto, Modesto cumplirá 23 años de vida / Ismael Villagómez | El Heraldo de Juárez

Es muy importante que la comunidad nos apoye para que eso sea una realidad, para que mantenga su alimentación, comida que le ayude a mantenerse en condiciones sanas, porque hemos detectado e hicimos una campaña con los niños que repente le dan chetos, tortillas, eso le hace daño, es un animal adulto y en agosto cumple años Agregó

El próximo mes de agosto, Modesto cumplirá 23 años de vida, por lo que proyecta Desarrollo Humano y Bien Común festejarlo con un homenaje.

Juárez

“El objetivo es realizarle un homenaje para ir concientizando a la comunidad de que es un ícono de la ciudad, es un baluarte en Ciudad Juárez”, dijo.

Con respecto a la alimentación de Modesto, el funcionario estatal comentó “normalmente come zanahorias, lechuga, es lo que pueden darle los visitantes para que se mantenga con unas condiciones de salud viable”.

Sergio Acosta, Subsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común dijo que el clima de Ciudad Juárez si es apto para una jirafa.

“Modesto viene de la sabana, son animales de África, están acostumbrados a la sabana desértica, están aptas para el clima de Ciudad Juárez”, mencionó.

Modesto llegó en el año 2001 a Ciudad Juárez / FOTO: Ismael Villagómez | El Heraldo de Juárez

Modesto llegó a Ciudad Juárez cuando tenía un año de edad, con registros de Nuevo México, es un macho muy bien adaptado al clima de esta ciudad, con un peso de una tonelada aproximadamente y mide 5.5 metros de altura, (de acuerdo registros periodísticos).

“Aquí el objetivo es que es un animal que tenemos en constante contacto con la gente, con los niños, pero sí es importante que si no puedes darle una zanahoria, una lechuga, aquí en el parque se le dan unos granos preparados con alfalfa y unos granos especiales, pero la comunidad le puede dar zanahoria y lechuga, si no tienen eso a su alcance es mejor no darle nada, porque eso puede irle generando problemas gástricos a nuestro querido Modesto”, señaló.

Diariamente come una paca de alfalfa, granos rolados (triturados) , vitaminas y minerales, de acuerdo a información de archivos periodísticos.

La esperanza de vida de la especie de Modesto de máximo 27 años de edad / FOTO: Ismael Villagómez | El Heraldo de Juárez

Ya llegó a la adultez, desde que llegó tiene un veterinario que lo cuida las 24 horas del día, cuando pasa una circunstancia viene personalmente a atenderlo, es periódicamente visitado por un veterinario Informó

Modesto vive en 1.5 hectáreas que se han ido acondicionando de acuerdo a sus necesidades, donde convive principalmente con patos.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

De acuerdo al año en que llegó al Parque Central, 2001, corresponde a la administración del gobernador Patricio Martínez.