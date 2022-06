Conoce las casas del exgobernador César D. en El Paso

Con la reciente noticia de la aprehensión de César D., el equipo del Heraldo de Juárez se dio a la tarea de ubicar geográficamente las fincas en El Paso que presuntamente son propiedad del ahora detenido.

Foto: Miguel Limón | El Heraldo de Juárez

Según reportes periodísticos son tres las propiedades que le pertenecen al arrestado, las cuales se encuentran en estas direcciones: Calle Oak Landing No. 7741; calle Snowheights No. 6476 y calle Crimson Cloud Lane No. 343 residencial “The Retreat at Sky Island”.

En la primera propiedad mencionada, se pudo observar que al parecer actualmente esta habitada, pues se observó un vehículo estacionado al frente y algunos objetos como bicicletas, escaleras y sillas afuera del domicilio. De acuerdo con registros de la propiedad, la casa ubicada en el 6476 de Snowheights está valuada en 283 mil 950 dólares y está escriturada bajo en nombre de Raúl Fernández Moreno, un originario de Balleza, Chihuahua.

Foto: Miguel Limón | El Heraldo de Juárez

En el caso del predio ubicado en el 6476 de la calle Snowheights, no se observaron señales de habitantes más que una manguera conectada al frente, en los registros la propiedad la casa esta valuada en 383 mil 658 dólares y como propietaria aparece a nombre de Claudia F. Sanchez, sin embargo, se desconoce si la persona esta ligada al imputado o ya fue la propiedad fue vendida.

Foto: Miguel Limón | El Heraldo de Juárez

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Por último, debido a que se encuentra en un residencial de acceso controlado, no fue posible acceder y observar la propiedad ubicada en el 343 de la calle Crimson Cloud Lane dentro del fraccionamiento “The Retreat at Sky Island”, sin embargo, en los registros de la propiedad aún aparece como propietaria Bertha Gómez Fong, esposa del detenido, el valor de la propiedad es de 608 mil 710 dólares.

Foto: Miguel Limón | El Heraldo de Juárez