Conteo de votos ratifica ganador a Alejandro Pérez Cuéllar para diputado federal de distrito 04

El conteo de votos para la candidatura al diputado federal por el distrito 04 concluyó este viernes, ratificando el ganador al candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia por Chihuahua, Alejandro Pérez Cuéllar.

El vocal de la Junta Distrital 04 Federal, Constantino Suárez Arias, sin dar cifras, mencionó que subió el conteo de votos en comparación al Programa de Resultados Preliminares (PREP), pero es proporcional, además de que subió la votación porque faltaron boletas de contar.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Juárez

“No he encontrado anomalías raras, todo está bien, va cambiando la cifra, pero es proporcional, subió porque faltaron muchos de contar, sube la cifra, pero sube en todos lados parejos, no es así que digas atípico, la verdad no, es una subida proporcional podría decir yo nada más”, expuso.

Aseguró que ya están en condiciones de entregar la constancia de mayoría al candidato electo, Alejandro Pérez Cuéllar, solo es cosa de ponerse de acuerdo de día y hora.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El funcionario del INE mencionó que durante el conteo de votos electorales tuvieron que abrir muchas cajas para revisarlas.

“Todo lo que podía tenía error, estábamos checando, obviamente si hay algún problema o algo, pero está todo como estaba, lo que pasa es que la gente a veces se equivoca y pone otras cifras, pero va bien”, aseveró.

Por su parte, Alejandro Pérez Cuéllar indicó que agendará con la Junta Distrital 04 Federal para recibir su constancia de mayoría que le da como el legítimo ganador de la elección federal como diputado por el Distrito 04.

Externó que está por definir si acude este sábado o el lunes por la constancia de mayoría, no obstante, estará informando a los representantes de los medios de comunicación.

Nota original de El Heraldo de Juárez