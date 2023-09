Continúa Juárez sin modernizar sus camiones del transporte público

Desde abril se aprobó el aumento a la tarifa de transporte público con la finalidad de lograr la modernización de unidades, mejoramiento de servicio y retiro de concesiones a quien incumpla con la ley, pero hasta el momento no se han visto camiones de año y modelo como lo solicitó Gobierno del Estado y funcionarios encargados del tema no han proporcionado la información de cómo va este proceso.

El representante de la Gobernadora en la zona Norte Óscar Ibáñez, indicó que debido a los procesos legales de retiro y modernización de transporte son muy delicados.

FOTO: Edgar García | El Heraldo de Juárez

Dijo que se acordó que únicamente se brindará la información a través del Secretario General de Gobierno, Santiago De la Peña o del director de Transporte por ser ellos los encargados de dar seguimiento a los procesos.

Otra de las problemáticas para este proceso de modernización de transporte público es que existen concesiones que no se han podido localizar y no se ha podido concretar la notificación.

FOTO: Edgar García | El Heraldo de Juárez

Ibáñez, confirmó que sí se ha dado resistencia y problemas legales con los concesionarios, añadió que más que una tardanza, esto ayudará a que se haga bien el proceso y que se cumpla el proceso de modernización.

"Este es un proceso muy cuidado, muy sistemático, cuidando todos los aspectos legales, para que sí se pueda hacer, por eso es tardado en cuanto a los tiempos", comentó el representante de la gobernadora.

Va casi medio año de aumento de tarifa, no se han cambiado los camiones y aparte la mayoría circula sin placas y han sido omisos en pagos fiscales, ante esto Óscar Ibáñez, indicó:

"Hay una explicación legal que no puedo dar, esto no es una cosa que se pueda dar de la noche a la mañana, hay la conciencia de que se cumple y que no, hay que agotar el procedimiento legal para que se cancelen y no haya postergación de ley".