Corral y Madero deben estar en la cárcel por mal uso de Fideicomiso de Puentes Fronterizos: Pérez

Javier Corral y Sergio Madero Villanueva deberían estar en la cárcel porque fue criminal lo que hicieron con los recursos del Fideicomiso de Puentes Fronterizos al no hacer la reestructuración en su momento de los créditos, sentenció el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar.

“El no haber hecho la reestructuración sobre todo cuando hubo oportunidades en el mercado, cuando se tuvo una gran estabilidad y no de inflación de tasas fijas a lo largo plazo, no se aprovechó la oportunidad, eso es criminal, es un daño al patrimonio del estado, eso debería de sancionarse”, enfatizó.

Declaró que fue criminal lo que se hizo que fue la contratación de deuda en UDIS y que durante el gobierno de Javier Corral no hicieron la reestructuración, que fue una falta de visión.

Consideró que es necesario que el Fideicomiso de Puentes Fronterizos se apresure, ya que lleva más de un año y medio tratando de hacer la reestructuración.

Sergio Madero Villanueva fungió como director del Fideicomiso de Puentes Fronterizos durante la administración estatal de Javier Corral Jurado.

Los créditos del fideicomiso tienen una tasa muy alta que está en UDIS y una sobretasa de más de 5 puntos porcentuales, por lo cual resulta muy costoso.

El presidente municipal hizo un llamado para que se haga la reestructuración de la deuda lo más pronto posible y buscar mejores esquemas financieros para que se haga más obra.

“Si bien es cierto no podemos adjudicarles en este momento la responsabilidad de que se estén pagando más intereses que hacer obra, si creo que, entre más pasa el tiempo, obviamente es responsabilidad buscar un esquema nuevo de negociación de la deuda”, aseveró.

Agregó que en estos momentos no hay dinero suficiente en el fideicomiso para decidir obras por parte del comité de inversiones que presidente el presidente municipal en turno, por eso espera que pronto se dé una reestructuración de la deuda para ponerse de acuerdo para ver los proyectos de inversión de obra.

