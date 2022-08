Cronología y línea del tiempo: Juárez ha vivido un 2022 con diversos hechos violentos

Juárez amaneció como “ciudad fantasma” este viernes, luego de haber vivido horas antes una de sus jornadas más violentas en su historia moderna, con ataques a personas 11 inocentes perpetrados por integrantes del crimen organizado.

Negocios cerrados, así como oficinas gubernamentales y escuelas sin clases, así como calles vacías, se vieron pasada la tormenta.

Lo anterior, luego de que estuvo bajo fuego del crimen organizado a lo largo de 12 horas entre el pasado jueves y primeras horas del viernes.

Te puede interesar: Cancela aerolínea Viva Aerobus vuelos a Juárez por violencia

Lamentablemente en dichos hechos resultaron muertas varias personas inocentes y que nada tenían que ver con bandas criminales, situación que quedó manifiesta ayer en la rueda de prensa mañanera del presidente Andes Manuel López Obrador, quien reconoció que estas bandas se metieron con gente civil e inocente que nada tenían que ver con el crimen organizado como es el caso de un menor de edad, una mujer embarazada y 4 comunicadores de una empresa radiofónica.

CRONOLOGÍA DE HECHOS VIOLENTOS EN JUÁREZ EL 11 Y 12 DE AGOSTO 2022

A continuación presentamos una cronología de los hechos que se vivieron en esta frontera y que resultaron en la muerte de 11 personas incluyendo a dos internos del Cereso estatal número 3 , que fue el epicentro de toda esta jornada violenta.

13:30 horas .- Se reporta una riña al interior del Cereso estatal 3 ubicado en calle Barranco Azul y Eje Vial. Internos se dirigen a un módulo contrario y asesinan a dos internos que están ubicados con el grupo criminal de los chapitos.

Juárez

Se menciona que hubo disparos de arma de fuego a lo largo de media hora que fue el tiempo que duró la refriega.

14:00 horas .- Se reporta el hallazgo de una cabeza humana en el mirador conocido como " Rosa de los vientos" ubicado sobre el Camino Real y de inmediato se dirigen unidades de seguridad publica así como Guardia Nacional para brindar el apoyo.

16:10 horas.- Reportan que entre dos y cuatro masculinos llegaron al Oxxo ubicado en Hiedra y Clouthier y le prendieron fuego . De inmediato llegan elementos de la SSPM y solicitan la presencia del cuerpo de bomberos quienes al arribar sofocan el incendio sin embargo hay daños considerables.

16:30 horas .- Reportan un aparente asalto en una tienda de conveniencia, Círculo k, ubicada en Juan Escutia y Óscar Flores, sitio en el que ingresan sujetos disparando y lesionan a 4 personas.

Posteriormente se informa el fallecimiento de un menor de 12 años que fue baleado en dicho lugar.

16:50 horas.- Llamado al 911 reporta que hay una persona lesionada de bala en una tienda del Río ubicada en el cruce de Zaragoza y Tarahumara.

FOTO: Héctor Dayer | El Heraldo de Juárez

Elementos de seguridad publica arriban al lugar y solicitan la presencia de Cruz Roja para que atiendan al lesionado.

17:10 horas.- Se reportan disparos en las inmediaciones de Seguridad Vial y refieren que hay un oficial muerto en el lugar.

Al acudir unidades de la SSPM se informa que no hubo atentado contra elementos viales pero hay un ejecutado a la altura de Casas Grandes y Teófilo Borunda a un costado de una central camionera que se ubica en dicho sitio.

El fallecido está abordo de una pick up negra que presenta varios impactos de bala en el vidrio frontal y costado de la puerta.

17:15 horas .- A través de los números de emergencia se reporta que dos sujetos armados acaban de disparar en contra de una gasolinera ubicada en San Antonio y Gómez Morín, lugar que de inmediato es sitiado por la SSPM y elementos de la Guardia Nacional que esperan en el lugar a peritos de la FGE para que levanten evidencia balística.

18:00 horas .- Automovilistas captaron en video una balacera a la altura de las calles Cesáreo Santos y Tecnológico, colonia La Cuesta, dónde se escuchan detonaciones de arma de fuego así como el tráfico detenido y personas escondiéndose atrás de sus vehículos para evitar ser heridos por alguna bala perdida.

19:35 horas.- Reportan disparos de armas de fuego en contra de una pizzería ubicada en Ejército Nacional y Rancho Mesteñas, a un costado de Pradera Dorada, lugar en el que hieren a dos personas al interior del inmueble.

En la parte exterior están 4 empleados de una empresa radiofónica quienes van a llevar a cabo una promoción y control remoto y son agredidos directamente por los sicarios quienes les ocasionan la muerte por disparos de armas de fuego.

20:50 horas.- Emite el Consejo Coordinador Empresarial su postura ante la jornada violenta que se está viviendo en esos momentos en nuestra frontera.

21:10 horas .- Se difunden datos de que se ha colocado una narco manta en el cruce de las Torres y Santiago Troncoso sin embargo la autoridad no confirma el dato.

22:00 a 00:00 horas .- circulan en redes sociales una serie de acontecimientos dónde señalan quema de unidades de transporte de personal y disparos de arma de fuego en contra de personas sin embargo nada es confirmado por la autoridad y todo queda en meros rumores.

Viernes 12 de Agosto 1:00 horas .- Se da un enfrentamiento en el cruce de las calles Copaiba y Ajenjo de la colonia Infonavit aeropuerto, lugar en el que fueron agredidos elementos y escoltas del secretario de seguridad pública municipal, Omar Muñoz , y que concluye con la detención de 6 integrantes de una célula delictiva que hasta el día de ayer no se confirmaba si fueron ellos los que generaron la violencia en nuestra ciudad.

Los detenidos portaban armas y droga que fue asegurada al momento de su detención.

LA GENTE ESTÁ EN PSICOSIS: CANACINTRA

Ciudad Juárez registró uno de los días más violentos en los últimos años / FOTO: El Heraldo de Juárez

“Nos están dejando solos, nuestro comercio ya no aguanta una etapa como la que vivimos en el 2007, 2009. Queremos pedirle a la autoridad que cuide a nuestros negocios, la gente está en psicosis, nosotros lo estamos”, expresó Jesús Manuel Salayandía, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA).

Junto a otros líderes empresariales, Salayandía, expresó que de momento ya se ha hablado con diversos sectores como el restaurantero, industrial, de servicios y todos se encuentran muy preocupados por la situación que lamentablemente no es de ahora.

“Queremos hacer también un llamado a todo el sector productivo que esté unido, que abramos nuestros negocios porque de no hacerlo, estaremos permitiendo que los malandros vuelvan a seguir su objetivo. No podemos estar viviendo en ese miedo”, resaltó.

Chihuahua Un panorama difícil y retador, no nos vamos a rendir: Maru Campos

Hizo también un llamado a la ciudadanía para que no los venza el miedo, ya que no se puede regresar a los años de violencia que se vivieron en el 2009, “al menos los negocios ya no lo soportarían”.

Mencionó que es importante cuestionar a la autoridad sobre qué es lo que está pasando, ya que lamentablemente se están perdiendo vidas inocentes.

Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial manifestó su indignación y preocupación ante los hechos violentos ocurridos en la ciudad.

“Exigimos a las autoridades de los tres niveles de gobierno que tomen las acciones correspondientes sin demora y de forma contundente, aplicando el peso de la ley a los responsables de estos hechos violentos, para retomar el orden en este territorio y salvaguardar la vida y seguridad de los juarenses”, señalaron.

Asimismo, lamentaron el fallecimiento de las personas inocentes que se encontraban realizando sus actividades cotidianas y que fueron consecuencia de estos actos delictivos.

“Urgimos al Gobierno Municipal, Estatal y Federal a que de inmediato intervenga con toda la fuerza de sus corporaciones policiacas así como de las fuerzas armadas a fin de que paren cuanto antes los hechos violentos en la ciudad”, puntualizó la CCE.

SI AUTORIDADES NO PUEDEN RENUNCIEN: YONQUEROS

Héctor Lozoya, líder de los Yonkeros, mencionó que el gremio ya veía venir esta ola de violencia en Ciudad Juárez.

Dijo que no es posible que los comerciantes y ciudadanos paguen el costo del contubernio de las autoridades con la delincuencia, al grado de cerrar sus negocios por miedo, “si las autoridades no pueden con el trabajo, que se vayan”.

“Es muy lamentable estos acontecimientos, nosotros lo estábamos previendo, veíamos venir este aumento de violencia de un día a otro, por eso nuestro posicionamiento. Nuestros cuerpos policiacos no se depuran, siguen los nuevos vicios y en donde no hay mandos, como lo estamos viendo ahorita, todo mundo hace y deshace”, resaltó.

Lozoya, señaló que solicitan y exigen una depuración de los cuerpos policíacos, así como respuestas inmediatas. “Nos están creciendo los enanos y no lo podemos permitir”.

Finalmente agregó qué hay indignación y miedo, ya que lo que no hizo la pandemia por Covid-19, lo está haciendo la delincuencia organizada en contubernio con la autoridad.

“Hoy hemos experimentado el temor, la muerte y hemos recordado tiempos atrás que no nos deben acostumbrar a este tipo de violencia”, concluyó.





COPARMEX NACIONAL Y TRANSPORTISTAS LAMENTAN VIOLENCIA

A nivel nacional, Ignacio Manjarrez Ayub, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), aseguró que los bloqueos y ataques a comercios del narcotráfico derivarán en una reducción en la inversión de las empresas en México, cuestión que terminará de mermar la recuperación económica del país.

Por su parte, Leonardo Gómez, presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) garantizó que el transporte realizará la entrega de mercancías en las zonas afectadas.

"Lamentamos la situación que se ha permeado en Chihuahua, Jalisco y Guanajuato y velamos por la seguridad de los puntos de venta, ciudadanos, operadores (...) Es parte de lo que hemos estado pidiendo y ojalá los llamados puedan atenderse lo antes posible", dijo.

ENCABEZA MARU CAMPOS MESA DE SEGURIDAD EN JUÁREZ

La gobernadora del Estado María Eugenia Campos Galván, encabezó la mesa de seguridad en Ciudad Juárez / Foto: Twitter @@MaruCampos_G

La mañana del viernes, representantes de los tres niveles gubernamentales, así como de las diversas corporaciones, se reunieron en Ciudad Juárez para llevar a cabo los trabajos de la mesa de seguridad, la cual encabezó la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

La mandataria del Estado se hizo presente para atender desde el lugar de los hechos la situación que atraviesa esta frontera.

Informó que la presencia de los diferentes órdenes de gobierno ha sido permanente desde que se tuvo conocimiento del primer evento de violencia ocurrido la tarde del jueves.

Tras lo ocurrido este 11 de agosto, la autoridad desplegó de manera inmediata un importante operativo en Juárez, mismo que continua activo y se mantendrá así el tiempo que sea necesario.

Al finalizar la reunión de la Mesa de Seguridad, el Fiscal General del Estado, Roberto Fierro Duarte, ofreció una escueta rueda de prensa, sin la presencia de la Gobernadora.

Ahí, se comprometió a dar con los responsables de estos hechos, a quienes según él tienen identificados a qué grupo criminal pertenecen.

A su vez, “condenó” los ataque registrados donde murieron personas inocentes, pero señaló que no se dará más información por la secrecía del caso y las investigaciones.

En cuanto al CERESO No. 3, no dio detalles si hubo omisión por parte del personal de guardia y custodia, mucho menos si habría cambios de mandos y directivos.

Solo recalcó que habría más detenciones y pidió a la ciudadanía salir y hacer su vida normal, descartando más ataques.

LLEGAN 300 SOLDADOS AL AEROPUERTO

Se unirán en las labores preventivas y operativas que se han desplegado en esa zona de forma permanente / Foto: Cortesía | Sedena

Ayer mismo por la tarde, 300 militares arribaron esta tarde a Ciudad Juárez con la finalidad de reforzar la seguridad ante los hechos violentos que se presentaron el pasado jueves, que dejaron once personas muertas, entre ellas un menor de doce años y dos mujeres.

Al aeropuerto internacional Abraham González llegaron este viernes 300 de 600 elementos del Ejército Mexicano.

Su llegada a esta frontera es con el fin de reforzar las actividades de seguridad que se realizan.

Línea de Tiempo

MAYO

El mes más violento del 2022

Con 107 homicidios, mayo se convirtió en el mes más violento del 2022 en Ciudad Juárez, lo que representó un incremento del casi 43% en el número de asesinatos cometidos, a comparación del mes de abril, que fue el más bajo en lo que va del 2022.

Según datos de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en enero se cometieron 79 homicidios, en el mes de febrero fueron 82, para marzo la cuenta bajó a 67, mientras que en abril fue 62 homicidios.

JUNIO

El 5 de junio un multihomicidio en Rinconada de las Torres.

Cinco personas fueron ultimadas en el ataque armado del pasado 5 de junio en el fraccionamiento Rinconada de las Torres IV, hecho donde fueron asegurados dos menores.

Entre las víctimas se encontraban dos mujeres, un hombre adulto así como un menor de 17 años de edad.

16 de junio del 2022

Masacre en el Restaurante Dennys, el saldo fueron cuatro muertos, dos masculinos y dos femeninas.

Ataque armado en un restaurante de la avenida Tecnológico dejó cuatro personas asesinadas; en el lugar fueron embalados 19 casquillos percutidos de diferentes calibres.

JULIO

El 16 y 18 de julio Ataques a funerarias

De manera intencional fueron quemadas diferentes funerarias de esta frontera, en hechos que registraron el 16 y 18 de julio.

La madrugada del sábado 16, desconocidos llegaron hasta la Funeraria del Carmen, de las avenidas Zapotecas y Aztecas, para rociarla de gasolina y lanzar bombas molotov. Elementos del Departamento de Bomberos sofocaron las llamas en minutos, sin embargo todo el interior del local fue consumido.

Para la mañana del lunes 18 de julio, se reportó al 911 sobre otra funeraria incendiada, sobre la avenida Carlos Amaya, en el cruce con la calle Ayuntamiento. Varios sujetos llegaron hasta la Funeraria Los Ángeles para aventar bombas molotov a la fachada de la negociación.

AGOSTO

Del 5 al 7 de agosto “Imparable la violencia”, con doce homicidios.

Cadáveres encobijados, en costales, decapitado, desmembrado y ejecuciones fue lo que marcó el fin de semana del 5 al 7 de agosto, donde se registraron hechos violentos en diferentes sectores de la ciudad.

Destacó el hallazgo de una cabeza humana dentro de una hielera en la vía pública y de dos cuerpos tirados envueltos en cobijas en la colonia Misiones de Creel y uno más en el fraccionamiento Paseos del Alba.

11 de Agosto

Riña en Cereso estatal 3 y masacre de inocentes en las calles, por parte de grupos criminales. En Cereso fueron asesinadas 2 personas y en las calles 10 inocentes.