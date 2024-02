Cruzan al día hasta 50 cargas por el puente Guadalupe-Tornillo

Las exportaciones en el puente Guadalupe-Tornillo incrementaron de quince hasta cincuenta diarias en las semanas anteriores, cantidad que se espera continúe incrementando para que se asegure la continuidad de ese puerto, destacó Manuel Sotelo, vicepresidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga.

“Tenemos la buena noticia de que el trabajo que se ha estado haciendo por parte de aduanas, de Index (Asociación de Maquiladoras), del Gobierno de Chihuahua, de la Ciudad de El Paso, del Condado, sobre todo, está dando resultados”, expresó Sotelo.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

“Creo que va a ir creciendo el número de usuarios por Guadalupe-Tornillo, va a ir creciendo cada día, eso nos va a dar la seguridad de que contemos con un cruce más de carga, que hasta ahorita no hemos dado con los números necesarios, según la aduana americana, para que pueda seguir abierto”, mencionó.

Dijo que existía una preocupación por la poca actividad en ese cruce por parte de las personas que tienen que ver con comercio exterior.

“Estuvimos en un principio alrededor de 15, 20 exportaciones diarias y ahorita con reporte de CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, por sus siglas en inglés) de la Aduana Americana nos hablan de que ya son 45, 50 cruces diarios”, resaltó Sotelo.

“Que si lo incrementamos poquito, creo que con eso salvamos el hecho de que siga aperturando el cruce de mercancías por Guadalupe-Tornillo”, enfatizó.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Con respecto a los trabajos que han estado realizando, el vicepresidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, comentó: “bastantes reuniones, se está preguntando a los posibles usuarios, a los prospectos, cuáles son las necesidades que hay, porque una de ellas es que haya más horario”.

“Porque no toda la industria trabaja a la misma hora, entonces se está pidiendo que haya algunos otros tipos de mercancías, que ahorita no están, por ejemplo materiales y residuos peligrosos, no podemos pasar por ahí, ya se están viendo los transportes excesivos de ancho, de alto, se está pidiendo que exista la infraestructura, para el tratamiento de los cárnicos, de algunas otras mercancías, que eso ayudaría a que se utilizará más aquel puerto”.

Nota: El Heraldo de Juárez