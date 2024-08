¿Cuál es el proceso para ser parte del Tribunal Federal? Una juez explica el proceso

La Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Claudia López habló de todo el procedimiento que tuvo que hacer para llegar a ser juez en un Tribunal Federal por más de diez años con la finalidad de impartir justicia y no ahora que pretenden reformar el Poder Judicial para que los jueces sean designados a través de una elección popular.

Aseveró que tienen una preparación y cuando llegan al cargo de juzgadores federales, por lo menos habrán pasado diez años de formación en todas las categorías del Poder Judicial de la Federación.

Compartió que entró al Poder Judicial de la Federación cuando tenía 22 años y en ese momento, no se necesitaba para la categoría que estaba que era la de Oficial Administrativo, la Licenciatura en Derecho, pero eso no significaba que no le fueran a hacer un examen en el cual se pusieran a prueba sus habilidades como estudiante de Derecho, conocimientos mínimos y aparte conocimientos prácticos para desempeñar dicho cargo.

Expuso que la carrera judicial tiene alrededor de 30 años, se ha invertido al sistema de justicia una gran cantidad de recursos, aunque, actualmente, de todo el presupuesto que se designa al sistema de justicia es menos del 0.5 por ciento de todo el presupuesto que tiene el gobierno federal.

Indicó que el presupuesto que se designa al sistema de justicia es ínfimo tanto para el sostenimiento y crecimiento de nuevos órganos, sino también para el pago de salario que mucho se ha dicho.

En ese sentido, la Juez Claudia López dijo que se ha dicho que tienen sueldos altísimos, no obstante, especificó que toda la información de cuánto ganan es pública a través de la página del.

