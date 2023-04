¿Cuántos veracruzanos viven en Juárez? La comunidad que impulsa la economía de la frontera

Convivir con una persona originaria de Veracruz, es algo muy común en Ciudad Juárez, pues los "jaraochos", han sabido ganarse un lugar entre los juarenses y forman parte importante de una de las industrias más poderosas en la ciudad.

Y es que seguramente no ha sido todo fácil para los veracruzanos el hacer una vida en esta frontera, no obstante, su gran actitud a la vida y el ser personas sumamente trabajadoras, ha generado que hoy la ciudad, sea prácticamente su segundo hogar.

¿Por qué los veracruzanos prefieren a Juárez para vivir?

Ya son más de 15 años que comenzó la migración legal de ciudadanos veracruzanos a Juárez, siendo la ciudad fuera del Puerto, que más jarochos alberga.

La falta de empleos y los bajos salarios, son las principales causas por las que los veracruzanos se animan a realizar el titánico viaje de más de mil 700 kilómetros para llegar a Ciudad Juárez.

Mientras que aquí en la frontera, encuentran en las maquilas un trabajo que incluso lo miran como algo ideal, pues además del sueldo alto, a comparación de los salarios en Veracruz, las prestaciones como; transporte, comedor y pago conforme a la ley de horas extras, hacen que los jarochos aprovechen de gran manera las vacantes de esta industria.

Esta gran motivación, hace que dentro de muchas maquilas, los veracruzanos destaquen por su gran esfuerzo y trabajo, logrando generalmente aumentos de puestos y con ello de sueldo.

Y si bien, la mayor parte de los jarochos mandan dinero a sus familiares en su estado, son igual muchos los que a lo largo han decidido traerse a sus seres queridos a Juárez, rehaciendo su vida aquí.

Por lo anterior, y gracias a su contribución a la industria maquiladora, así como aquellos que han decidido emprender y crear sus propios negocios, han convertido a esta comunidad, en una parte de la economía local.

¿Cuántos veracruzanos viven en Juárez?

Similar a los compatriotas que migran a Estados Unidos, los veracruzanos se establecen en Juárez rentando en principio casas o departamentos, acompañados de familiares o amigos que viven la misma situación.

Fue a partir del año 2000, cuando los ciudadanos veracruzanos comenzaron a ver en Juárez como una gran oportunidad de generar ingresos, por lo que desde entonces no han dejado de llegar a esta frontera.

En este sentido y de acuerdo a un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Juárez (UACJ), hasta el año 2021, cerca de 60 mil personas originarias de Veracruz, habitaban en Ciudad Juárez. Lo anterior, representa al menos el 2 por ciento de la población total de esta ciudad.

La violencia casi ahuyenta a los veracruzanos de Juárez

Para nada todo ha sido sencillo en la adaptación de los veracruzanos, pues Ciudad Juárez es una urbe con un clima muy distinto a lo que viven en Veracruz, además algunas personas no las reciben de la mejor manera, pues han sido rechazados de manera injustificada y totalmente inaceptable.

Sin embargo, lo anterior no son cosas que los jarochos no puedan superar y conforme pasan los años acostumbran cada vez más a esta ciudad, pero hay un tema que ni ellos ni nadie, puede ni debería mirar como algo normal y que desafortunadamente, provoca un medio suficiente como para no mirar a Juárez como un gran sitio para vivir, la violencia.

Fue entre el año 2009 y 2010, cuando la frontera vivió su peor época de toda la historia, teniendo cifras de hasta dos dígitos de homicidios diariamente.

Esto provocó que en esos años, se registrara prácticamente una evacuación de los jarochos de Ciudad Juárez, abandonado muchos de ellos sus casas o bienes, así como amigos y logros que habían conseguido.

Si bien la violencia sigue siendo un problema grave en Juárez, la realidad es de que poco a poco ha disminuido, al menos a comparación de aquellos años, razón por la que muchos veracruzanos han regresado, además de que muchos otros siguen arribando y convirtiendo a Juárez en una parte lejana más del estado de Veracruz.

