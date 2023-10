Cuerpos de migrantes acribillados por el ejército permanecen en el Semefo

La Fiscalía del Estado Zona Norte indicó que aún permanecen sin ser identificados ni reclamados los cadáveres de dos migrantes que fueron acribillados por militares el pasado lunes en una zona limítrofe entre Juárez y Nuevo México.

Los cuerpos de los dos guatemaltecos ingresaron al Semefo local veinte horas después de acontecidos los hechos, ya que la zona donde quedaron inertes es una zona de difícil acceso, que es muy complicado llegar, porque está prácticamente en medio del desierto.

La vocera de la Fiscalía Zona Norte indicó que ya se había determinado la causa de muerte de ambas personas, sin embargo, aún están sin identificar y sin reclamar.

"Están en calidad de desconocidos hasta el momento que acudan sus familiares y los identifiquen de manera formal ante el Ministerio Público", señaló Cota.

La misma funcionaria señaló que en la necropsia practicada a ambos cuerpos, se logró establecer que la causa de muerte fue a consecuencia de shock hipovolémico por laceración multiorgánica torácica por herida de proyectil de arma de fuego.

En rueda de prensa, efectuada el pasado martes en las instalaciones de la zona norte, el fiscal Carlos Manuel Salas indicó que estaban a la espera de los resultados de la necropsia para determinar si había ojivas al interior de los cuerpos de ambos migrantes fallecidos.

Luego de que se dio a conocer el resultado de la necropsia de los dos migrantes , se solicitó la información referente a las ojivas si se habían detectado en los cuerpos de los migrantes, sin embargo, Gabriela Cota indicó que aún no hay informe relativo a dicha situación.

"No tenemos aún el informe detallado de la necropsia, se estableció la causa de muerte, pero aún no nos dan a conocer si se localizaron o no ojivas de bala en los cuerpos de los fallecidos", indicó la funcionaria estatal.

Nota publicada originalmente en El Heraldo de Juárez