Cuestionan empresarios de Juárez la visita de Biden a El Paso

El titular de Coparmex en esta frontera, José Mario Sánchez Soledad, refirió que la visita de Joe Biden a la ciudad de El Paso Texas , fue meramente para atender asuntos de la política interna del vecino país.

"Hay un acuerdo con Estados Unidos para que México reciba a la voz de ya a 30 mil deportados de manera mensual, me surge la duda de quien va a atender a esas personas y exactamente por qué ciudades los van a regresar", señaló Sánchez Soledad.

El dirigente patronal hizo énfasis que los datos de la visita del presidente Biden únicamente le interesa a su país y por lo mismo quizás no se difundió mucha información en relación al tema.

"Biden se quiere cerciorar por el mismo como está funcionando el proceso migratorio y cuál es en si el problema que se vive en la frontera y sobre todo alistar lo que va a pasar en los próximos meses con las modificaciones a la política migratoria de aquel país", refirió.

Sánchez Soledad destacó que esta visita obedece a un tipo de inspección pormenorizada de lo que pasa en la frontera y llevar propuestas a la Cumbre Trilateral que inicia mañana en la Cdmx.

" Hay temas muy delicados como el del fentanilo y la Seguridad en la frontera, Biden vino a enterarse de primera mano que es lo que está pasando en esta frontera tan importante", finalizó el líder gremial.

*Realmente no sabemos a qué vino el presidente Biden a la frontera : Sotelo de Canacar*

"No me queda claro aún a qué vino el presidente Biden a la ciudad de El Paso Texas pero lo que si me queda claro es que limpiaron de migrantes ambos lados de la frontera, no veo a uno solo por ningún lado", refirió Manuel Sotelo de la Canacar al requerirle su punto de vista en relación a dicha visita.

"Quiero pensar que es una cuestión meramente interna de aquel país, estaremos al pendiente en próximos días de los resultados de dicha visita", concluyó Sotelo.