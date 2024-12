"A ella se la llevaron": Cumple Rubí más de 70 días desaparecida

Han pasado más 70 días sin que la señora Malú Flores tenga noticia alguna del paradero de su hija Rubí Luna Flores, quien desapareció el 21 de septiembre en la colonia Colinas del Norte, al sur de Juárez.

La madre señaló que Rubí es madre de un hermoso pequeño de tan solo 2 años, con quien tenía planes a futuro de progresar, avanzar, estudiar y salir adelante. También recordó que días antes de que desapareciera, ella misma le platicó todos estos planes que tenía en una llamada, por lo que no cree que ella haya decidido ausentarse por su propia voluntad, como se ha especulado.

"Estamos seguros de que ella no decidió dejar a su hijo. Ella ama a su hijo; era su propósito para seguir adelante", recalcó la progenitora de la joven mujer, quien día a día sigue con la esperanza de volverla a ver.

Dijo que hasta el momento desconocen quién se la llevó y por qué se la llevó, y esa es la interrogante que ha estado en sus cabezas; incluso han buscado respuesta en amigos y familiares.

"A ella se la llevaron, a ella alguien la tiene, ¿con qué fin?, no lo sé, pero no creo que sea para algo bueno. Como lo dije antes, ya es mucho tiempo y no sabemos absolutamente nada de ella", agregó.

A su vez, agradeció el apoyo que ha recibido por parte de todos los fronterizos y de las personas que han compartido las pesquisas a través de las redes sociales para tratar de encontrar a su hija, sana y salva. Incluso mencionó que por parte de la Comisión Local de Búsqueda, se ofrece una recompensa de $200 mil pesos para la persona que de información o ayude a encontrarla.

No obstante la afectada expuso que ha estado recibiendo amenazas e intimidaciones, incluso por parte de los agentes ministeriales que están a cargo de su caso, al exigirle que no de entrevistas o haga publicaciones sobre la desaparición de Rubí.

"Por parte de Fiscalía es donde definitivamente no hay nada, ni hay ningún apoyo. No hay una comunicación conmigo, no me quieren dar información. De hecho ellos me han amedrentado diciéndome que deje de dar entrevistas y deje de estar publicando en redes sociales", reclamó.

Finalmente, dio un mensaje dirigido a su hija, a quien le quiere hacer saber que desde su desaparición no han parado de buscarla, y han investigado cualquier pista que les han hecho llegar.

"¡No vamos a parar, nos faltas, a tu bebé le faltas, a mí me faltas, a todos nos faltas, te amo, te extraño, no hay un día en que no piense en ti, mamá te ama!", así acabo la entrevista.

