Da Mesa de Seguridad respaldo a FGE tras liberación de presuntos asesinos de ministeriales

Luego de que un Juez de Garantía concediera la libertad a siete presuntos implicados en el asesinato de un mando y un agente de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, la Mesa de Seguridad y Justicia reiteró su confianza a la Fiscalía General del Estado y al Gobierno del Estado.

Juárez Identifican autoridades oficialmente a victimas de balacera del viernes

Guillermo Asiaín, representante de este organismo, dijo que tanto el Fiscal Roberto Fierro Duarte como la Gobernadora María Eugenia Campos, se comprometieron a “brindar justicia” y dar castigo a los responsables.

“Yo creo y tenemos confianza en la Gobernadora y el Fiscal de que van a brindar justicia y con esto mandar una señal clara de que no nada más el homicidio no se va a permitir, si no que tampoco los ataques a aquellas personas que se dedican a protegernos”, dijo el activista.

Sobre la audiencia del martes, dónde fueron liberados los siete detenidos, explicó que el Estado busca garantizar el derecho de toda persona y los jueces son los terceros imparciales y actúan conforme a la ley.

“En ese sentido creo que sí las detenciones fueron realizadas o las carpetas fueron armadas de una manera de que no brindan la oportunidad de defenderse o hay algunas inconsistencias, nos regresan a la importancia que tiene el correcto armado de estás carpetas”, agregó.

Sin embargo, creé que el Estado no va a soltar el tema ya que es prioritario, pero el mensaje es que a pesar de la urgencia no se pueden obviar algunas partes del proceso, es decir, todas las carpetas deben de tener un buen sustento y buen fundamento.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Por parte de la FGE se está analizando lo que habrán de realizar ya sea para echar abajo la decisión del Juez o que se revise bien el caso y los imputados sean investigados por estos lamentables hechos.