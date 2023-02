Dan el sí 145 parejas en los matrimonios colectivos 2023 en Ciudad Juárez

Sesenta y seis años después de que decidieron emprender una vida juntos, Ricardo de la Cruz y María Santos Gómez decidieron cristalizar su unión en las Bodas Colectivas 2023, en las que 2 mil 110 parejas se dieron el sí.

Con una representación de este programa de 145 parejas se realizó un acto simbólico de "Matrimonios Colectivos 2023".

Te puede interesar: ¿Necesitas tu acta de nacimiento? Así puedes adquirirla en línea y sin salir de casa

Entre las autoridades estuvieron Santiago de la Peña Grajeda, Secretario General de Gobierno, Minerva Correa Hinojosa, Consejera del Tribunal Superior de Justicia y la diputada federal Daniela Álvarez.

"Me siento contento, gracias a Dios que estamos bien, contentos, la hemos pasado todo el tiempo", expresó el señor Ricardo visiblemente emocionado.

"Yo me quería casar y aquí ya preparamos casarnos por el civil y si se ocupa alguna cosa tenerlo, sea de ella o yo, para que no haya detalles de ninguno", mencionó.

El señor Ricardo, quien tiene 99 años de edad, y la señora María, de 88 años de edad, son originarios de Zacatecas y tienen cerca de 25 años viviendo en esta frontera.

FOTO: Francisco Servín | El Heraldo de Juárez

"Me siento muy feliz, después de tantos años decidimos casarnos, los dos, porque sí él quería y yo no, no se arreglaba nada, comentamos los dos y aquí estamos, ya casi al final, pero aquí estamos", comentó la recién casada, María Santos.

FOTO: Francisco Servín | El Heraldo de Juárez

Karla Gutiérrez, coordinadora zona norte del Registro Civil, dio a conocer que la invitación a la ceremonia simbólica fue de manera aleatoria y que durante este programa se casaron 2 mil 110 parejas, entre las que se encuentran migrantes, del mismo sexo, con alguna discapacidad y grupos originarios.

FOTO: Francisco Servín | El Heraldo de Juárez

"Se hizo la dinámica de escoger un grupo de todo el mes que duró el programa para que fuera representativo también por día, 145 parejas que están representando a más de 2 mil 100 parejas que se registraron aquí en Ciudad Juárez", informó la funcionaria.

FOTO: Francisco Servín | El Heraldo de Juárez

"En todo el estado fueron más 4 mil 500 parejas, Ciudad Juárez volvimos a encabezar con el 46 por ciento de las parejas en el programa", mencionó.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El programa de "Bodas Colectivas 2023" inició el 9 de enero y del 10 de febrero como fecha límite se extendió en esta frontera hasta el 17 de febrero.

FOTO: Francisco Servín | El Heraldo de Juárez

Nota publicada en: El Heraldo de Juárez