Daños en carreteras son producto de la falta de atención

La presidenta municipal de Buenaventura, Miriam Caballero Arras, comentó que los daños, deslaves, baches y todo lo que ha surgido con la llegada de las lluvias se debe a que hace más de 3 años que las autoridades federales no han invertido recurso de prevención, lo que se traduce en daños para las vías de comunicación que no soportaron la constante humedad y paso de agua.

Comentó que por el momento mantienen dos tramos cerrados en Buenaventura, siendo el primero de ellos el ubicado en la carretera de Flores Magón a la cabecera municipal y el segundo tramo en la carretera de Los Jagüeyes a San Lorenzo, donde se generó incluso un hundimiento de más de 20 metros de diámetro.

“No estamos incomunicados, hasta el momento, pero ahora los conductores tienen menos opciones para trasladarse, incluso tienen que rodear y pagar casetas en Galeana, porque los tramos que tenemos dañados nadie puede pasar, a pesar de que se hicieron brechas, que al momento se encuentran inundadas”, refirió.

La alcaldesa añadió que por el momento ha tenido información que ya se ha solicitado la reparación de las carreteras que dan al municipio que dirige, sin embargo ha tenido información de que esto se podría extender hasta diciembre, cuando liberen el recurso, pero más los trámites y la puesta en marcha pudieran durar más días.

“El daño que ha sucedido con la lluvia es porque no le ha llegado a la SCT material para mantenimiento, no son los culpables los trabajadores, son los de más arriba que no han entregado recurso; la federación debe hacerse cargo de la situación porque son tramos federales que se han mantenido en un olvido total”, indicó.

Miriam Caballero Arras añadió que las personas que van de Flores Magón a Buenaventura deben entrar por Galeana, toda vez que el puente situado en la comunidad de Ojo Caliente se cayó hace más de un mes y la brecha que se había habilitado se encuentra al borde del colapso por las constantes precipitaciones.

Abundó que existen otras rutas alternas como Cuauhtémoc, Galeana y Sueco que pueden apoyar a los conductores para cruzar por la zona noroeste del estado, sin embargo, deben cubrir de una a dos casetas dependiendo de los tramos que deseen recorrer y además de que se incrementa el tiempo del recorrido.

Explicó que el municipio de Buenaventura, Protección Civil es quien ha llevado a cabo las estrategias de atención de estos puntos, para prevenir accidentes y embotellamientos en los tramos carreteros que quedaron incomunicados, por lo cual se han evitado accidentes o cualquier tipo de incidencia.