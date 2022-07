Darán educación a más de 3 mil menores migrantes

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) y el Consejo Estatal de Población (COESPO), establecieron acuerdos para dar certeza, seguridad y espacios a la educación de niñas y niños migrantes en edad escolar que arriban a Ciudad Juárez.

En reunión de trabajo, Maurilio Fuentes Estrada, subsecretario de Educación y Deporte de la Zona Norte; Enrique Valenzuela, coordinador de COESPO; y Sergio Montalvo, coordinador regional de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), intercambiaron información sobre la posibilidad de brindar y asegurar educación a poco más de 3 mil menores migrantes.

Juárez

Por ley, ya se está brindando un espacio en las escuelas de educación básica para que los niños migrantes puedan cursar sus estudios. Sin embargo, se busca también que los educandos puedan acudir a las escuelas que estén cerca de los albergues o bien abrir nuevos espacios y/o centros educativos para ellos, sostuvo Fuentes Estrada.

Informó que hay 972 escuelas de educación básica en Ciudad Juárez, de las cuales 198 son del subsistema estatal y 774 del federalizado, con las cuales fácilmente se podría cumplir paulatinamente la meta de proporcionar educación a todas y todos los niños migrantes.

“Es un derecho y le garantizamos el derecho que tienen a la educación, no hay pretexto para que ningún niño se quede sin su validación de estudios, no se les va a negar el derecho a la educación sea de cualquier nacionalidad, hable cualquier idioma no se le va a negar, se le va a dar la educación y se le dará un documento que valide sus estudios”, enfatizó el subsecretario.

Además, dijo que es una indicación directa de la gobernadora Maru Campos Galván y del secretario de Educación y Deporte, Javier González Mocken, que ningún niño, niña o adolescente se quede sin acceso a la educación.

Por su parte Sergio Montalvo, indicó que el Estado ya reconoce los estudios realizados por los migrantes vengan de donde vengan, por la evidente condición de movilidad.

“Es un derecho y le garantizamos el derecho que tienen a la educación, no hay pretexto para que ningún niño se quede sin su validación de estudios”, aseveró el funcionario.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Especificó que existe un tope de 35 niños promedio por salón, pero si llega un niño migrante se le abre el espacio sin contratiempo.

A su vez, Enrique Valenzuela, dijo que en Ciudad Juárez hay una población aproximada de 10 mil migrantes, de los cuales 3 mil son niños en edad escolar, es decir el 30 por ciento.

De igual manera, reconoció la sensibilidad y disposición absoluta que la Secretaría de Educación y Deporte ha mostrado en el tema, no sólo escuchando los planteamientos, sino mediante el ofrecimiento de alternativas viables.