Daremos el beneficio de la duda al INM: Maru Campos

La Gobernadora del Estado María Eugenia Campos Galván, indicó que el operativo que se planeó en la reunión del viernes pasado, sólo contuvo la migración dos días, pero dará una semana el beneficio de la duda para que la federación e Instituto Nacional de Migración (INM) haga su trabajo y cumpla las acciones establecidas para detener y ordenar la migración.

"Yo les daría una semana de beneficio de la duda, he estado hablando con el comisionado de migración y dice que está trabajando, yo espero que no sean palabras, sino hechos", recalcó Maru Campos.

El reporte que se le entregó a la Gobernadora por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y otras instancias, es que las primeras horas de este miércoles bajaron a migrantes del tren de Ferromex, en la estación de Martínez, ubicada a tres kilómetros de Chihuahua Capital.

"Venían mil migrantes que se quedaron varados en Martínez, sé que viene otro flujo migrante fuerte y esto, a final de cuentas, termina afectando a Ciudad Juárez, ya que sólo está pasando la tercera o cuarta parte de comercio diario", expresó Campos Galván.

La mandataria aseveró que al parecer los migrantes venían con miedo, ya que traían piedras para lanzar a la policía del Estado.

"No tengo noticias por parte de la Guardia Nacional, sólo de la policía del Estado, ellos al no ser una facultad y estar colaborando en esta tarea, dejaron que la autoridad federal accionara, pero no tomó ninguna acción sobre los migrantes", aclaró Maru Campos.

Recalcó que al igual que ella, otras instancias de Chihuahua piden a la federación tomar cartas en el asunto.

"Queremos, respetamos y dignificamos a nuestros hermanos migrantes, pero queremos que sea una política migratoria, que haya orden y pidamos saber quien entra a nuestro país, a nuestro Estado".

"Todos queremos que estas personas cumplan su sueño, que transiten de manera pacífica y logren sus metas, pero nuestra primera misión es cuidar a los juarenses; no sabemos si estos migrantes vienen vacunados, si tienen antecedente y cuál es el motivo", dijo la gobernadora del Estado.

Finalmente, Campos Galván indicó que ha estado en contacto con la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero de quien no ha recibido respuesta es de la Secretaría de Gobernación que es a quien le compete el INM.

Nota publicada originalmente en El Heraldo de Juárez