DEA se olvida de 'El Mencho', ¿Por qué reforzaron la caza contra Caro Quintero y ‘El Mayo’?

Pese a ser uno de los líderes criminales más violentos en los últimos años, la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, ha dejado de ser prioridad para la Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), y puesto su atención principalmente en los también narcotraficantes, Rafael Caro Quintero e Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

Y es que apenas en el año 2020, ‘El Mencho’, quien es el fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), era el primordial objetivo para la DEA, ya su recompensa para capturarlo era de 10 millones de dólares, pero esta fue superada recientemente por los otros 2 capos.

¿El Mencho perdió fuerza?

Nemesio Oseguera, líder del cártel Jalisco Nueva Generación / FOTO: Archivo | OEM

El grupo delictivo dirigido por Nemesio Oseguera, sigue siendo el principal distribuidor de la droga en moda llamada fentanilo, la cual ha causa actualmente una crisis de salud, no obstante, recientes detenciones de miembros importantes y grandes decomisos, dieron fuertes golpes al CJNG.

Entre estas detenciones, se encuentra el arresto de Rubén y Jessica Johana, hijos de ´El Mayo´, tras las cuales, la DEA, ha sabido mantener en la raya al cártel durante los últimos meses.

Además implementaron un operativo binacional, en el que el Gobierno de México colaboró llamado ‘Código Negro’, que posteriormente fue conocido como ‘Agave Azul’, el cual ayudó para desarticular una red de lavado de dinero y llevó al decomiso de millones de dólares.

¿Por qué El Mayo y Caro Quintero ahora son los más buscados?

Actualmente la Agencia Antidrogas, fijó sus ojos en los líderes criminales Ismael ‘El Mayo’ Zambada líder del cartel de Sinaloa, así como de Rafael Caro Quintero, a tal punto de lograr superarla recompensa que ofrecen para el arresto de ´El Mencho´.

Juárez

En el caso del ´Mayo´, es considerado el segundo mayor distribuidor de fentanilo, solo superado por ´El Mencho´, pero es el único capo que nunca ha sido detenido por las autoridades y por eso que hoy es considerada la segunda persona más buscada por parte de la DEA.

Por otra parte, Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, quien ya fue detenido y sentenciado por 28 años en prisión, pero tras ser liberado en el año 2013 se giró una orden de aprensión en su contra, no obstante, logró escapar y en la actualidad se desconoce su paradero.

Caro Quintero, quien es conocido como el ‘Narco de Narcos’, hoy dirige el cártel Caborca, pero la DEA asegura que es el verdadero líder del Cartel de Sinaloa tras la detención de ´El Chapo y Miguel Félix Gallardo. Demás, Caro Quintero, tiene una acusación por el homicidio del agente de la DEA Enrique ´Kiki´ Camarena en el año 1985.

Mira también: México quita a DEA espacio para avión en Toluca que usó en operativo contra El Chapo

¿Cuáles son sus recompensas?

Por lo anterior explicado, hoy en día el hombre más buscado por la Agencia Antidrogas, es Rafael Caro Quintero, quien tiene una recompensa de 20 millones de dólares para quien de información que lleve a su captura.

Seguido del ´Narco de Narcos´, aparece ‘El Mayo’ Zambada, por el que ofrecen 15 millones de dólares y en tercer lugar el ´Mencho´, con sus 10 millones.

BREAKING: The DEA launches new poster campaign to go after the whole Sinaloa Cartel - Caro Quintero, El Mayo and Chapitos. $45 million is offered.



The campaign comes amid frustration over level of fentanyl trafficking and lack of action in Mexico. Poster at San Ysidro border. pic.twitter.com/XzYvmrxHPD — Ioan Grillo (@ioangrillo) May 9, 2022

En el listado de la DEA se encuentran también, los ´Chapitos´ Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán, por quienes se ofrecen 5 millones de dólares por cada uno; Ismael Zambada Imperial, “Mayito”, hijo del “Mayo”; Alfonso Limón Sánchez, operador del Chapo, y Alfonso Arzate García, “El Aquiles”, cuyas recompensas combinadas suman 45 millones de dólares.