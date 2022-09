Debe respetarse el derecho humano del acceso al agua: JCAS

La ley del estado asegura el derecho universal del agua y así sea un poblado de muy pocos habitantes hasta ahí se tiene que llevar el vital líquido, destacó el director ejecutivo de la Junta Central del Agua y Saneamiento Mario Mata Carrasco durante su intervención en la mesa de análisis denominada “Derecho Humano al Agua Potable y Saneamiento”.

Dicha mesa de análisis, donde también participó la doctora Judith Domínguez de El Colegio de México, se desarrolló durante el primer día de la Cumbre Binacional del Agua, que tiene como sede el Centro de Convenciones Cibeles.

Chihuahua Posee Chihuahua más pozos para el campo que para uso público

“Quiero dejar bien claro, la Ley General de Aguas reglamentará los artículos 4, 73 y 115 constitucionales y se refiere al derecho humano universal al agua potable y saneamiento, la Ley de Aguas que ya tenemos desde 1992 y que vino a ciudadanizar la administración del agua, de la fuente de abastecimiento a la parcela, por eso se crearon los distritos de riego, los módulos y quien mejor cuida el agua, quien la usa”, expresó Mata Carrasco.

“Para mi Chihuahua es muy buen ejemplo de cómo los usuarios de riego administran mejor que el gobierno el agua”, agregó.

FOTO: Francisco Servín | El Heraldo de Juárez

Destacó que no es un problema de volumen, el agua potable es nada más el 3.1 por ciento en comparación con toda el agua concesionada.

“Tenemos el volumen necesario en nuestro país para dar cumplimiento al derecho universal al agua”, resaltó el funcionario.

“El doméstico es el 1.237, todo lo demás no tiene que ver el derecho universal del agua del consumo humano, no es un problema de volumen, solamente el 58 por ciento de la población tiene agua diariamente en su domicilio y cuenta con saneamiento básico mejorado, que tenemos el 89, el 90, no es cierto, pero en su casa que abran la llave y salga agua potable que cumpla con las normas y que tengan alcantarillado solamente el 58 por ciento”, dijo.

“Hay una diferencia tremenda entre lo rural que es el 39.6 contra el de las ciudades que es 64 por ciento, la Ley de Agua del Estado de Chihuahua asegura el derecho universal y como lo hace, mediante 50 organismos operadores, una Junta Central que atienden a organismos operadores, 32 Juntas Municipales, 17 Juntas Rurales, 35 Presidencias Municipales y 650 Comités de Vecinos, que se van organizar para que tengan una personalidad jurídica propia”, indicó.

FOTO: Francisco Servín | El Heraldo de Juárez

Comentó que la Junta Central de Agua depende mucho del presupuesto federal, de Banobras, de Conagua, Banco de Infraestructura de Norteamérica.

“El rezago de la cobertura universal de agua potable y saneamiento en México es uno de los indicadores más claros de desigualdad, discriminación y exclusión social”, finalizó.

Previo a la intervención del directivo de la JCAS, la doctora Judith Domínguez compartió sus conocimientos en esta Cumbre Binacional.

“No se requiere agua de calidad potable para ciertos riesgos agrícolas o para ciertos usos, para la industria, también podría ser un potencial usuario de aguas o que ya lo es de aguas residuales tratadas, no se requiere agua de calidad, pero si hay que remover ciertos contaminantes dependiendo del uso al que se le va a dar”, destacó la doctora Domínguez de El Colegio de México.

“Creo que eso no está todavía muy explorado en el país y la capacidad que tienen los estados del norte es mucho mayor respecto a los demás, esto sí tiene que tener un mínimo marco normativo, que no lo tienen ahora, con el objetivo de alcanzar la seguridad hídrica, estas son las propuestas que vería desde el punto de vista jurídico”, añadió.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Las actividades de la Cumbre Binacional del Agua continuarán este viernes, a partir de las 9:00 de la mañana con la conferencia magistral denominada “Tratado Internacional de Aguas de de 1944 y Evolución Climática, impartido por la doctora Rosario Sánchez y el doctor Carlos Manjarrez.