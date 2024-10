Decreto de regulación vehicular no tiene sustento legal: Asociación de Agentes Aduanales

Nora Yu, presidenta de la Asociación de Agentes Aduanales en Ciudad Juárez dio a conocer que el decreto federal de regularización de vehículos de procedencia extranjera que fue ampliado no cuenta con un fundamento legal que lo soporte.

El decreto tenía como fecha límite el 1 de octubre, al terminar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y luego se anunció que se extendió por dos años más, con la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Ahorita, el problema de ese decreto es que salió sujeto al otro que se venció, entonces ahorita no tiene materia, realmente no hay un fundamento legal que soporte a ese Decreto de Regularización, que si sé amplio mientras el otro no se hizo”, mencionó la líder empresarial.

“Vamos a ver que pasa, es un decreto ya inválido, también el de regularización”, agregó la presidenta de la Asociación de Agentes Aduanales.

Destacó que es un decreto ya irregular porque solo estaba sustentado en la administración de López Obrador.

“Al ya no existir el otro donde estaba sustentado, esté deja de existir también”. “A nosotros lo que nos afecta es que son los comerciales lo que no pueden importar”, dijo.

“El gobierno puede hacer muchas cosas, pero tiene que tener un sustento jurídico y no lo tiene”, enfatizó Nora Yu.

Previo a que culminará la reciente extensión del decreto, en el módulo de El Punto se atendían un promedio de cien vehículos por día.

