Dedica ajedrecista juarense campeonato a su tío fallecido en tragedia de Villa Ahumada

El ajedrecista juarense Kenneth Alba se proclamó bicampeón en el XI Festival Internacional de la Ciudad de México, “Copa Independencia 2022”, donde compitió en la categoría Sub 11.

FOTO: Facebook | Kenneth Alba

Kennet dedicó este triunfo a su tío Carlos Roberto Cuellar Gurrola, quien fue una de las víctimas en el trágico accidente en Villa Ahumada.

Chihuahua Propone diputado examen toxicológico para choferes de transporte público

La mamá del ajedrecista explicó que Carlos Cuellar era su tío, hermano de su mamá, quien motivaba a su hijo, escribiendo “cosas lindas”.

Al saberse campeón, entre lágrimas me dijo: “Mamá hoy no tendré la felicitación de mi Tío Carlos, pero le dedico este triunfo sabiendo que me ve desde el cielo y que se siente tan orgulloso de mí como yo de él”, publicó la mamá del deportista fronterizo en su página de Facebook.

Agradeció al equipo de entrenadores, en especial al GM Jorge Cori Tello y a MI Pablo Della Morte, por el seguimiento, apoyo y motivación que le han dado.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!



La mamá de Kennet también agradeció a Alfonso Rascón Vega, por estar siempre presente con llamadas y mensajes de aliento. Y a Caissa Chess Club por permitirle practicar, aprender y divertirse en un club donde todos somos iguales.

“Doy gracias a Dios por poner a gente tan maravillosa alrededor de mi pequeño”, destacó.