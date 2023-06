"Del tamaño de la agresión será la respuesta": Gilberto Loya tras hechos violentos

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez señaló esta mañana que no se permitirán brotes de violencia en ninguna parte del estado.

"Del tamaño de la agresión será el tamaño de la respuesta, lo que pasó hace algunos días en la sierra Tarahumara y lo de Villa Coronado tuvieron sus repercusiones y contestamos en el mismo tono", señaló Loya.

Esta mañana, el secretario de Seguridad Pública Estatal brindó una rueda de prensa en las instalaciones del Pueblito Mexicano, previo a la mesa de seguridad que encabezará esta mañana la gobernadora del estado.

"Vivimos en un estado complicado y la violencia amenaza con desbordar, pero estamos concentrados en atender la problemática y responder las agresiones de manera contundente", agregó Loya.

FOTO: Ismael Villagómez | El Heraldo de Juárez

En relación con los ataques que se presentaron la semana pasada en la zona serrana y en Villa Coronado, así como en el Valle de Juárez con el ataque a elementos del ejército mexicano, Loya específico:

"Es una amenaza latente que esta violencia pueda extenderse a otras partes del estado; sin embargo, nuestro trabajo es estar respondiendo y combatiendo a los grupos criminales se ubiquen dónde se ubiquen", enfatizó.

FOTO: Ismael Villagómez | El Heraldo de Juárez

Para concluir la rueda de prensa, abordó el tema de los migrantes que se ubican en esta frontera, en el sentido de que ha habido maltrato y abusos por parte de los elementos en contra de las personas en situación de movilidad.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

"Definitivamente, esto no se va a permitir y la instrucción es que no haya abusos en contra de nadie, migrantes o no, estamos atentos a esta situación y que no se registre ningún tipo de abuso en contra de ninguna persona de la sociedad civil", concluyó.

Publicado originalmente en El Heraldo de Juárez