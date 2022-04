Denuncia Canaco Juárez a Manuel Merodio Reza por corrupción

El presidente de Canaco Rogelio Ramos denunció que existen personas que buscan sacar una tajada económica por la ocupación hotelera que generará la Universiada Nacional 2022, que ha sido anunciada a realizarse en esta frontera, evento que coordina el Consejo Nacional del Deporte de la Educación A.C, CONDDE, del cual es Secretario General Ejecutivo el juarense Manuel Merodio Reza.

Ramos, quien tiene hoteles en la ciudad, mencionó en conferencia de prensa también como directivo del CONDDE a Eulalio Elizondo Camarillo, quien es el Administrador General.

Solicitó a las autoridades que realicen una investigación en torno a este acto de corrupción, en que como hoteleros les dicen que tienen un presupuesto de mil 600 pesos y que si les cobran mil 200 o mil 300, a la factura le pongan mil 600 pesos.

Se estima que por la Universiada Nacional, a celebrarse del 13 al 29 de mayo, se ocupen aproximadamente 9 mil habitaciones.

“Se ha dicho que nosotros los hoteleros no queremos contribuir, que no queremos apoyar, el espíritu de nosotros es siempre apoyar cualquier evento que viene de fuera”, resaltó Rogelio Ramos.

Aquí todo el desacuerdo empieza porque agencias contratadas por el CONDDE, por la Comisión del Deporte Estudiantil pretenden llevar una comisión de 300 pesos por habitación, nosotros no accedimos a eso y de ahí vienen los desacuerdos, de ahí es donde empiezan a atacar a un servidor y a los hoteleros Indicó

“Yo hago un llamado a las autoridades a que se haga una investigación a fondo de esto, quienes es el que está pidiendo el dinero, a donde va a parar, las autoridades federales han sido muy incisivas en decir que ya no hay corrupción, que ya no hay actos ilícitos, que los funcionarios son limpios, bien intencionados, sanos y aquí demuestran los contrario”, enfatizó.

Dio a conocer que la promoción del evento estuvo a cargo del Secretario General Ejecutivo del CONDDE Manuel Merodio Reza.





Manuel Merodio Secretario General Ejecutivo / FOTO: Jorge Meza | El Heraldo de Juárez





“Tenemos una carta aquí firmada por Eulalio Elizondo Camarillo, pero aquí a la ciudad vino Manuel Merodio a hacer la promoción, pero no sabemos quién, ellos no son los que piden, los que piden es una agencia que pusieron de escaparate”, dijo.

“(Merodio) no se que cargo tiene, pero él vino a la ciudad a tratar de convencer a la hotelería, es más vino a decir nada más hay tanto si quieren, sino me llevo el evento, pero Eulalio Elizondo Camarillo es el que firma la carta, cualquiera de los dos tiene responsabilidad, que se haga una investigación”, comentó.

Dijo que como hoteleros están en la mejor disposición de apoyar; el gobierno municipal está apoyando con 8 millones de pesos, el fideicomiso Ah Chihuahua con un millón y el Gobierno del Estado con una cantidad parecida a la del Gobierno Municipal.

“Lo que ellos decían traigo un techo presupuestal de mil 600 pesos, si tu me cobras 1200 o 1300 a mi me facturas en 1600, eso no se puede, ya no se puede poner un sobreprecio en factura, porque son electrónicas y el SAT se da cuenta de todo, hace 15 años se podían hacer ese tipo de jugadas, hoy en día ya no”, informó.

“Mis hoteles contribuyeron inmediatamente con noventa habitaciones para el evento, no nos pueden decir que nosotros no cooperamos, nosotros hicimos las llamadas a cada uno de los hoteles de la plaza para conseguir, 30, 40, 25 habitaciones, hemos estado trabajando aun así se nos tacha que nosotros no cooperamos”, finalizó.