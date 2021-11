Deportado de los EU, asegura que no quiere volver a su país a perder otro hijo

“Estando allá no le dicen nada a uno, ni le preguntan, sólo lo agarran y lo meten a la hielera, nos montan a un autobús, nos suben al avión y nos traen a Ciudad Juárez”, fue lo que relató uno de los 43 migrante que llegaron hace unas semanas al albergue El Buen Samaritano, esto luego de ser deportado bajo el Título 42.

Entre las cuatro bardas grandes que alberga este refugio, parado en una esquina cubriéndose del sol, se encuentra este migrante de procedencia hondureña, quien mientras ve a su hija con mirada tierna, asegura que ya no quiere regresar a su país y perder a otro hijo en manos de la delincuencia organizada.

De acuerdo a lo que relató, es que huyó de su lugar de origen, pues allá no se puede vivir ni regresar, sólo que él sí tendrá que hacerlo de no cumplir su sueño americano, pues una parte de su familia aún se encuentra en Honduras.

“Tengo esperanza de que pasen tres semanas y pueda saber qué pasa, pero si no puedo, tengo que regresar por mi familia. Me gustaría regresar a México pero también es difícil por el dinero. Está muy feo en Honduras, ya me mataron a tres de mi familia”, expresó el hombre que salió hace dos meses de su país.

El pastor Juan Fierro, coordinador del Buen Samaritano, platicó que los migrantes mantienen una buena actitud y esperanza de poder cruzar, pues la mayoría teme regresar a su lugar de origen porque viven amenazados por el crimen organizado.

Dijo que en recientes días han estado llegando migrantes retornados bajo el Título 42, en su mayoría son de Honduras y El Salvador. Sin embargo, mencionó que actualmente los albergues están en su máxima capacidad, por lo que ahora, habrá que pensar que se hará con los que sigan llegando, como se tiene previsto.

“Nosotros creemos que para finales de noviembre van a llegar más migrantes deportados bajo el Título 42 y el MPP, pero ahorita, en estos días, tendrá que haber una reunión para saber dónde se van a recibir, si ya no hay espacio”, agregó.

Mencionó que hace unos meses, sobresalía la nacionalidad mexicana, aunque ahora, son los centroamericanos, pues actualmente hay 39 hondureños, 21 mexicanos y 13 salvadoreños y 12 guatemaltecos .