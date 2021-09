Desaparece joven en Juárez; una camioneta lo seguía, escribe en mensaje

“Ya se me cerraron y se bajaron, ya valí”, este fue el último mensaje que el joven Luis Delgado le envió a su madre la noche del jueves, para luego ya no tener más comunicación con él, iniciando así con su búsqueda desde las primeras horas del viernes.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

La señora Jamilleth Delgado compartió en redes imágenes de su hijo, así como de la conversación que sostuvieron cuando él le avisaba que una camioneta negra lo iba siguiendo.

“Ama me viene siguiendo una camioneta negra atrás de Electrolux, creo ya valí vrg”, citó el mensaje que fue enviado y recibido a las 7:11 de la noche, iniciando así la angustia de la afligida madre.

Foto: Cortesía | Jamilleth Delgado

Horas antes, cerca de las 4:00 de la tarde, Luis le había mensajeando para decirle que más tarde iría a su casa por la camioneta para llevarle algunas cosas “al niño”.

La señora Jamilleth le contestó que ahí lo esperaba, sin contar con la horrible pesadilla que el destino le tenía preparada, con la desaparición de su hijo.

Tras advertirle que los hombres que lo seguían habían bajado de la camioneta, el celular de Luis fue apagado y a pesar de los constantes intentos por intentar contactarlo, estos esfuerzos fueron en vano.

Foto: Cortesía | Jamilleth Delgado

Para la mañana del viernes, en su perfil de Facebook, la señora Jamilleth público un breve mensaje donde le pedía a la ciudadanía su ayuda para poder localizarlo.

“Hola buenas noches, si alguien lo ha avisto por favor mandar inbox, es mi hijo y no lo encuentro, estoy preocupada ya que él me alcanzó a escribir, pero ya no supe nada de él, ayúdenme por favor”, escribió.