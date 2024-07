Desconoce alcalde si Tren de Aragua opera en Ciudad Juárez

En los últimos años, se ha dado la expansión del grupo criminal conocido como el Tren de Aragua en la franja norte de la República Mexicana, misma que se desconoce si está operando en esta ciudad fronteriza.

De acuerdo con agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), las operaciones de este grupo se extienden desde Chile, Perú y Colombia, hasta México y los estados de Texas, Florida, Nueva York e Illinois, en la Unión Americana.

En torno al tema, el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, aseguró que desconoce si la banda delictiva está operando en Juárez, ya que se procura no saber los nombres de los grupos, se enfocan en sacar de las calles a personas peligrosas.

"No sé, la verdad, nosotros tenemos una política de no meternos en los nombres y en eso", puntualizó el edil, ya que considera que sería darles más visibilidad a los grupos delictivos.

"Por varias razones, la primera es, pues, no publicitar a las bandas, no a los diferentes grupos que existen, la segunda, pues, no tenemos que ver grupos", dijo, enfatizando que lo importante es que no operen en esta ciudad.

"Nosotros tenemos que ver crimen y atacar, entonces estamos atentos y pendientes", destacó, ya que se sabe de varias bandas, pero se engloban en general y lo fundamental es ubicarlos y sacarlos de las calles.

"Un Policía Municipal, cuando detiene una persona con armas o con droga, no le debe importar que si pertenece a tal o cual" subrayó el alcalde.

El Tren de Aragua tiene su origen en 2014 en la cárcel de Tocorón, en Venezuela, y fue a partir de 2018 que esta organización criminal decidió internacionalizarse, primero en Sudamérica y luego hacia el norte del continente.

Entre ese año y 2023, el Tren de Aragua construyó una red criminal transnacional que se expandió por medio de los flujos migratorios venezolanos y en gran medida por acuerdos con otros grupos criminales, como los cárteles mexicanos.

Publicado en: El Heraldo de Juárez