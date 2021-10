Desconocen vendedores de autos chuecos las "reglas del juego" de regularización

Para los loteros y vendedores de autos en Ciudad Juárez, el nuevo decreto de regularización firmado por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, solo ha traído falsas expectativas y especulaciones, al no estar claras las “reglas del juego”.

Así lo dio a conocer Daniel “Chito” Cereceres, Presidente de la UIVAC, quien aclaró que el decreto firmado solo instruye a Economía y Hacienda a que revisen el decreto automotriz que existe hoy en día, para que se hagan modificaciones y se puedan importar los vehículos extranjeros.

“No hay todavía nada, no hay importación, en el decreto no habla nada de eso de los $2,500 pesos que dicen que va a costar, no sabemos nada y no tenemos nada”, recalcó varias veces el empresario juarense.

Aunque aseguró que sí se dará la regularización de carros “chuecos”, él cree que todo se llegue a concretar hasta el próximo año, una vez que se tenga todo listo y se conozcan las bases y los requisitos.

Sobre el supuesto precio que tendrá esta nueva regularización, “Chito” mencionó que tan solo la persona que les cruza los carros para importarlos les cobra 120 dólares y las placas metálicas en nuestro estado tiene un costo de $3,200 pesos.

“Para mí punto de vista, esos $2,500 pesos son para un registro previo a la fronterización y después cobrar una fronterización, o que vayan a hacer un censo tipo engomados rojos, pero ahí se pierde el sentido, ya que lo que necesitamos nosotros es que los carros traigan placas metálicas de Gobierno del Estado y estén en la legalidad”, agregó el Presidente de la UIVAC.

Sobre los supuestos “candados” que tendrá esta regularización, dijo que las autoridades no tienen forma de saber cuando ingreso un vehículo americano a nuestro país de contrabando, ya que lo pueden haber cruzado después de que se firmó el decreto y el dueño decir que lo tiene desde hace un año.

Además tampoco podrán saber si el que realiza el trámite es vendedor de autos, intermediario o el propietario, porque no tienen un registro de todos los que se dedican a comercializar autos extranjeros.