Desestima AMLO acusaciones del senador Ted Cruz por agresiones a periodistas

El presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó los comentarios del senador estadounidense, Ted Cruz, a quien acusó de ser republicano, conservador.

Afirmó que lo llena de orgullo que una persona como él critique a su gobierno.

Ted Cruz acusó al mandatario mexicano de intimidar e impulsar agresiones en contra de los periodistas, sin embargo AMLO aseguró que “era natural” que el político texano se expresara como lo hizo.

La verdad es un timbre de orgullo que un senador como esta persona se lance contra el gobierno que represento. Me llena de orgullo. Si él me alabara, si hablara bien de mí, a lo mejor me pondría yo a pensar que no estamos haciendo bien las cosas, pero si él dice que estamos mal, la verdad sí me produce orgullo y es normal que en un proceso democrático existan estas expresiones señaló en la conferencia de prensa matutina de este viernes.

“Es natural que el senador de Texas no esté de acuerdo con nosotros y se exprese como lo hizo”, dijo.

En este contexto, el presidente se burló del tema y cuestionó si los “conservadores mexicanos” no habían realizado un Twitter Spaces en apoyo a Ted Cruz, #TodosSomosTedCruz, como se hizo con Carlos Loret de Mola.