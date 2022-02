Detectan con tecnología de "visión nocturna" tráfico de personas en la frontera

Como parte de la modernización en la seguridad y vigilancia de la frontera sur de Estados Unidos, agentes de la Patrulla Fronteriza dieron a conocer el aseguramiento de varios migrantes a través de “visión nocturna” instalada en el desierto.

En su cuenta de twitter, el jefe de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos en el sector de Big Bend, Sean L. McGoffin informó sobre la detención de varias personas intentando cruzar ilegalmente.

Los agentes de la Patrulla Fronteriza de los EE. UU. de la estación Van Horn descubrieron una nueva "señal de pie" mientras realizaban patrullas de rutina. Los agentes comenzaron a seguir la señal que conducía al norte alejándose del límite internacional entre Estados Unidos y México mencionó en su publicación.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Destacó que con ayuda de la tecnología de vigilancia móvil, los agentes pudieron detener al grupo de no ciudadanos estadounidenses que intentaban ocultarse entre la maleza cerca de Van Horn, Texas.

U.S. Border Patrol Agents from the Van Horn Station discovered fresh “foot sign” while conducting routine patrols. Agents began to follow the sign which led north away from the United States/Mexico international boundary. pic.twitter.com/EC7AVcnrE0 — Chief Patrol Agent Sean L. McGoffin (@USBPChiefBBT) February 16, 2022

“Todos los sujetos fueron transportados a la estación de la Patrulla Fronteriza de Sierra Blanca para su procesamiento”, puntualizó en un segundo comentario.