Detienen a persona por dejar a su perro encerrado en un vehículo a pleno sol en Juárez

La Dirección de Ecología logró rescatar a un perrito que se encontraba ya desmayado al interior de un vehículo totalmente cerrado y estacionado en un centro comercial.

El perrito se encuentra estable, recuperándose satisfactoriamente y está bajo resguardo del Rescate y Adopción de Mascotas del Municipio (RAMM).

El titular de la dependencia, César René Díaz Gutiérrez, informó que "sí, rescatamos a un perrito que dejaron al interior de un vehículo cerrado, al exterior de un centro comercial", aunado a que era en hora picó de calor.

"Reportaron a un perro al interior de un vehículo estacionado en un centro comercial de Óscar Flores y boulevard Zaragoza, por lo que inspectores de la dependencia llegaron al sitio para auxiliarlo", dijo.

El director de Ecología detalló que "al llegar encontraron desmayado al perro al interior del vehículo", al can lo lograron rescatar tras abrir la unidad el personal de RAMM y la dependencia.

Actualmente, la persona que es propietaria de este can, está detenida y se le sigue un proceso por el cual recibirá la sanción correspondiente a la omisión de cuidados y lo que resulte.

Se ha pedido incansablemente en cada oportunidad que tienen varias dependencias, que no se dejen al interior de los vehículos, a las mascotas y menos sin ventilación.

El calor aumenta varios grados más si las ventanas o el aire acondicionado no está encendido, a esto se suma la falta de líquido que no ingirió el can, para llegar al desmayo.

