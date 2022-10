Disminuye ocupación hotelera en Juárez, migrantes prefieren quedarse en orillas del Río Bravo

La llegada de migrantes venezolanos y de otros países centroamericanos no ha sido factor importante para la ocupación hotelera que se encuentra en el centro histórico de Ciudad Juárez.

Encargados de algunos hoteles del centro de la ciudad dieron a conocer que desde hace más de dos semanas que bajó considerablemente la ocupación de habitaciones por parte de migrantes.

Foto: Salvador Miranda | El Heraldo de Juárez

La encargada del Hotel Sevilla ubicada en la avenida Juárez mencionó que la afluencia de migrantes en el hotel bajó demasiado desde hace semanas, a lo cual, lo atribuye a que prefirieron quedarse a la orilla del río Bravo.

Juárez Acampan más migrantes en el Río Bravo pese al frío

Informó que la ocupación hotelera está menos del 50 por ciento, cuando semanas atrás estaba al 90 o 100 por ciento.

En tanto el encargado del Hotel Moran que se encuentra en la misma zona del centro de la ciudad, expuso que los migrantes venezolanos o de otras nacionalidades prefieren pernoctar en la vía pública, como en el exterior de Coespo y en la orilla del río.

El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Ciudad Juárez, Rogelio González Alcocer externó que Juárez es una ciudad geográficamente atractiva en muchos aspectos, Uno de ellos es que ha sido vista como la puerta grande para llegar a Estados Unidos.

Foto: Salvador Miranda | El Heraldo de Juárez

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Agregó que son varios grupos de migrantes los que han llegado a la ciudad con la intención de internarse al vecino país, esto ha provocado que Estados Unidos endurezca su seguridad en la frontera evitando el cometido de miles de ellos, lo que ha obligado a que miles de personas busquen la manera de sobrevivir, ya que no cuentan con ingresos ni lugares para pernoctar, obviamente al comercio formal que cuenta con un déficit de empleo no le beneficia ya que estos no pueden contratar por su situación migratoria a este tipo de personas.

Señaló que en estos casos, la economía en la ciudad no se ve beneficiada, ya que legalmente no pueden ser integrantes de la cadena de trabajo en una empresa por la carencia de documentos que les permitan aportar a la economía, es por eso que en días pasados comentaba que el gobierno de la República debe de intervenir a fin de solucionar esta problemática no sólo con permisos temporales, los cuales afectarían a las mismas empresas ya que por un corto periodo podrían laborar, pero al vencer su permiso tendrían que dejar de hacerlo y seguiría persistiendo la problemática que tenemos actualmente en que el mismo personal cambia constantemente de trabajo para la obtención de bonos o porque solo estaba de paso en la ciudad.