"El 8 de marzo no es una fiesta": convocan a evento por el Día de la Mujer

Villa Ahumada.- Autoridades municipales convocan a la población femenil de Ahumada a involucrarse en la Conmemoración del 8 de marzo, ¨Día Internacional de la Mujer¨, el próximo lunes en plaza Abraham González.

¨El 8 de marzo no es una fiesta, porque no hay nada que celebrar, es una fecha mas bien para recordar que varones y mujeres tienen los mismos derechos, lo cual poco a poco s va logrando¨¨, advirtió la ex coordinadora municipal de la mujer, Norma Barrio Baca.

El evento anunciado por funcionarios municipales será un evento donde se involucrarán el sector salud, DIF municipal y la coordinadora de la mujer para establecer módulos donde ellas podrán realizarse pruebas de detección de enfermedades propias del sexo femenino, señalaron.

FOTO: El 8 de marzo día Internacional de la Mujer / Jaime Farrera | El Heraldo de Juárez

Se espera y así fue planeado para que el acto sea multitudinario, con mujeres y varones por que para alcanzar la igualdad de condiciones en la vida diaria y la equidad de género en la vida política, es necesario que los hombres participen activamente, recordó Luz Estela Leyva, representante de el sector salud local, dependiente de la jurisdicción sanitaria II con sede en Ciudad Juárez.

Dijo que en los módulos sobre cáncer cervicouterino y mamografía habrá pláticas y folletería para mujeres adultas, aunque si hubiera menores de edad están también podrán participar, lo mismo que varones comprometidos con la igualdad de condiciones.

FOTO: Mujeres burócratas durante uno de los días Naranjas que celebran cada mes / Jaime Farrera | El Heraldo de Juárez

Reconoció Luz Estela Leyva que aunque se hay avances, la actual administración municipal manifestó con antelación y puso especial interés, en que este año, haya mayor participación de ellas.

Durante el evento se les clocará un distintivo a todas ellas, por lo cual no es necesario acudan vestidas de una forma especial.

El evento iniciará a las 10 de la maña, sin hora establecida para que finalice, mientras la autoridad municipal recalcó que no es día de asueto.