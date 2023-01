El Neto, ¿por qué tiene sentencia de 200 años el líder de "Los Mexicles" que se fugó en Juárez?

Tras permanecer en prisión por más de 10 años, Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, alias El Neto, fue uno de los 27 reos que logró fugarse del Cereso 3 durante la mañana del domingo primero de enero, siendo considerado uno de los delincuentes más peligrosos del estado.

El Neto, no fue solo quien orquestó esta jornada violenta en Juárez, pues también es el principal responsable de recordado El Jueves Negro, el cuál planeó y ordenó desde el mismo Cereso, pues cumplía una sentencia de más 200 años de prisión.

¿Por qué es tan peligroso El Neto?

Además de ser líder en la actualidad del grupo delictivo Los Mexiques, cuando Ernesto Piñón, contaba con apenas 18 años de edad, lideraba una banda de secuestradores que durante dos años operó libremente en Ciudad Juárez

No fue hasta en el año 2009, cuando fue el Neto fue finalmente detenido por agentes estatales, no obstante, su arresto no fue impedimento para que siguiera delinquiendo.

Según los archivos, estando preso, formó dos células de plagiarios, también compuestas por menores de edad, las cuales fueron desmanteladas en su momento. Ellos recibían órdenes de El Neto, desde dentro del Cereso.

¿A cuántos años fue sentenciado El Neto?

Tres años después de su arresto y tan solo con 21 años, un juez le comprobó ser responsable de haber cometido cerca de 13 secuestros.

Por estos delitos y debido a su alta peligrosidad. En total se le fue impuesta una pena de 224 años de prisión.

De esos años, solo permaneció en prisión poco más de 10, para finalmente ser rescatado el domingo primero de enero por un grupo armado.

El Jueves Negro, así cómo el asalto del 1 de enero, no fueron los únicos intentos de liberar a El Neto de prisión.

Ya habían intentado rescatarlo de prisión

El líder Mexique, es considerado uno de los criminales más o peligrosos en la actualidad en Ciudad Juárez y el estado, debido a que ya habían intentado rescatarlo en otra ocasión.

Fue en el año 2010, cuándo El Neto estuvo apunto de ser liberado, tras un asalto de hombres armados que trataron de rescatarlo mientras era trasladado a otra prisión.

El comando intentó rescatar a los tres jóvenes secuestradores que eran trasladados al penal de mediana seguridad en esta frontera, y el saldo del ataque y enfrentamiento fue de un custodio muerto, un detenido y uno más lesionado, informaron autoridades policiales.

Se pretendía cambiarlo del penal cuando intentaron rescatarlo en un traslado por la zona del kilómetro 20 en el año 2010.

En aquel entonces, Ernesto Alfredo, alias “el Neto”; Cesar V. M., “el Chilín” y un tercero eran escoltados bajo un fuerte dispositivo de seguridad del Cereso Municipal al Estatal, cuando a la altura de la glorieta del kilómetro 20, llegó un grupo armado.

En el trayecto, narraron las autoridades, el convoy compuesto por agentes estatales y municipales fue sorprendido por un grupo de criminales que dispararon armas largas y granadas a los elementos del orden, quienes repelieron la agresión.

En el intercambio de fuego, un custodio perdió la vida y dos más resultaron heridos, mientras que “el Neto”, recibió un balazo en la cabeza y “el Chilín” fue capturado metros más adelante.

