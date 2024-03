"El Sueño Americano no existe": Hondureño regresa a su país por amenazas de militares de EU

Luego de que la Guardia Nacional de Texas disparó balas de goma y gas lacrimógeno a migrantes, recorrieron el alambre de púas hasta la orilla del río Bravo y amenazaron a las personas que sí dañan el alambre los encarcelaron, Rodolfo de Honduras, se desilusionó y decidió regresar a su país de origen.

“Ya vamos para Honduras, esto no sirve, si nos tratan así aquí, imagínense allá adentro, ya no se puede, hasta nos pueden matar adentro y van a decir que no pasa nada”, expresó Rodolfo, quién también dijo que los militares estadounidenses los están tratando como unos perros.

“Somos igual a ellos, personas, no sé ellos de que se las dan, es una impotencia muy grande para no volverlo a hacer (intentar entrar a Estados Unidos)”, opinó el hondureño.

Mencionó que él creía que llegar a Estados Unidos era algo bueno y para mejor su vida, pero con solo estar en la franja fronteriza decidió que no existe el “Sueño Americano”. Además aseguró que “nos tratan mejor en México que Estados Unidos, ya nos vamos a regresar”, dijo el migrante Hondureño.

Rodolfo no dijo cómo llegó a Ciudad Juárez, pero dijo que no importa su travesía, él regresa a su casa. “Ya de regreso a Honduras, yo voy a buscar cómo trabajar, allá es mejor la vida que esto, por lo menos allá no nos tratan así”, comentó.

Señaló: “Pensábamos que era feo Honduras, pero estamos aquí con esta situación hasta a los niños tratan mal, decían que si tiraban la valla ellos nos iban a disparar”.

Contó que entre el grupo que estaba jalando la reja había niños y no les importaba si los tiraban. “Están actuando mal ellos, por eso nosotros mejor nos regresamos”, finalizó Rodolfo, quien regresa a su país natal.

