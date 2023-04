"El Título 8 da mejores oportunidades que el 42": Migrante que fue funcionario en Venezuela

Para varios migrantes que se encuentran varados y llegando a Ciudad Juárez, la eliminación del Título 42 y la aplicación del Título 8 es más beneficioso, ya que les dará la oportunidad de hablar y mostrar sus papeles de la situación que vienen huyendo de su país de origen.

"Yo pienso que el Título 8 da más oportunidades que el 42, porque te da la oportunidad de poder hablar y expresarte, con el 42, no más te agarran y te regresan", dijo un migrante que es exfuncionario venezolano.

Contó, que él se entregó a la Patrulla Fronteriza en el Sector de El Paso y estuvo ocho días preso, luego lo sacaron por San Diego y de ahí fue expulsado a Tijuana.

Foto: Edgar Garcia | El Heraldo de Juárez

"Es la segunda vez que me sacan, y no he tenido y no me han dado la oportunidad de hablar, ni mostrar mis papeles", contó el venezolano.

Juárez

El migrante dijo que él salió de su país huyendo, no porque esté en busca del Sueño Americano, él fue funcionario en su país natal.

"El proceso de detención puede ser más largo, de no ser aceptado me quedaría en México o me voy a otro país", comentó. Consideró que el Título 8 puede dar más opiniones como anteriormente se hacía.

"Yo soy perseguido político y tengo todos mis papeles, puedo notificar todo, que fui funcionario por 18 años en Venezuela", dijo el venezolano.

Sin duda, para varios migrantes, el Título 8, les puede brindar mayor oportunidad de ingresar a Estados Unidos.

Publicado originalmente en El Heraldo de Juárez