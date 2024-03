El viaje de una mujer trailera en Juárez; conoce la historia de Adriana Guzmán

Adriana Guzmán es una mujer de 47 años, fuerte, empoderada, que frente al volante del tractocamión recorriendo la República Mexicana, supo sacar a sus seis hijos adelante, pues ella no se da por vencida y logró volverse operadora de quinta rueda.

“Disfruto todo de mi empleo, me gustan los tráilers, me encanta que es de 18 velocidades, me siento chingona, no cualquiera se sube a un camión, a mi me apasiona esto, la carretera, ver los amaneceres mientras manejo”, comentó Adriana, operadora de Fletes de México desde hace 10 años.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la conductora quiere dejar bien en claro su mensaje a todas las mujeres: “Mi mejor consejo que le puedo dar a otra mujer es que no se rinda, todo se puede, todo cuesta trabajo, hay que esforzarnos, no hay que rendirnos hasta lograr nuestro objetivo, hay muchos trabajos que supuestamente son para hombres, pero las mujeres lo pueden desenvolver muy bien así que no se rindan, tarde o temprano llega la recompensa”.

Adriana es originaria de Tijuana, es divorciada desde hace muchos años, ahora ya es abuelita, y desde hace más de una década se enroló en trabajar frente al volante. En su lugar natal trabajaba como taxista.

“Al principio la necesidad me hizo entrar en este ambiente, yo tenía muchos hijos, ganaba poco, no tuve la oportunidad de hacer una carrera profesional, empecé como taxista y uno de mis clientes que movía era trailero, mire como era el trabajo, fue la primera vez que me subía un camión, cuando mi amigo se quedó tirado en la carretera fui por él y ahí vi como era un tráiler, lo que más me llamó la atención es que era un carro grande y cuando supe lo que ganaba, me dije de aquí soy”, contó la mujer.

Su amigo Mario Murakami es quien la enseñó a manejar en tramos rectos; su amigo tuvo un accidente y lamentablemente falleció, a raíz de eso, fue que ella entró de lleno al mundo de las unidades de cinco ruedas.

“Se podría decir que en honor a él, entré a la escuela de manejo, saque mi licencia y hacer todo bien, empecé a tocar puertas y buscar empleo; al principio fue difícil, desgraciadamente si me ponían peros… entre eso es que era mujer, pensaban que no podía, me costó, incluso empecé en Mexicali moviendo contenedores de basura para que la licencia agarrará antigüedad, yo empecé de cero”, recordó la conductora.

Antes de lograr un empleo en un tráiler, comenzó a mover góndolas moviendo arena, tierra para hacer experiencia, fue patiera, hasta retaba a otros traileros.

“Fue la empresa Fletes de México quien le dio la oportunidad y lo considero el logro de todo mi esfuerzo; afortunadamente mis hijos ya están grandes y casados, yo soy soltera, libre; mis hijos están contentos y orgullosos de mí, de lo que hago”, comentó.

Ella nunca ha tenido problemas por discriminación por razón de género de parte de sus compañeros, sin embargo, ha escuchado compañeras que sí y cuando inicio a tocar puertas.

“Sí hay mujeres que han batallado, hasta peleado con los hombres por un puesto, o comentarios de que la mujer es para la cocina, pero no es así; Yo tampoco estoy en contra de los hombres, yo no veo a mis compañeras como una competencia, yo siempre he dicho todos nos necesitamos, ellos no viven si nosotras, ni nosotras sin ellos”, finalizó la operadora de tractocamión.

