Emprendedora juarense abre local para ayudar a personas sobrevivientes de cáncer de mama

Nancy Meza es una emprendedora cuyo propósito es apoyar a mujeres sobrevivientes de cáncer de mama; esto debido a que su madre tuvo el padecimiento. Por lo tanto, se propuso crear un negocio a través de las capacitaciones que ofrece RENACE en centros comunitarios. De ese modo fue como logró abrir “Buste”, una tienda con productos para mujeres que se realizaron una mastectomía.

“Mucha gente no sabe que existen este tipo de productos. Esta es una tienda para que la mujer venga, se pueda medir, y que ella decida qué comprase, y que sean brasieres bonitos y cómodos en los que pueda colocar la prótesis. Tengo trajes de baño también. En Ciudad Juárez no existe una tienda como esta”, comentó Meza.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

En “Buste” se pueden hallar productos como brasieres, mangas compresoras para brazo, prótesis de distinto tipo, tamaño y diseño, cojines de descanso postoperatorios para el brazo; además, introducirá próximamente turbantes y maquillajes de cejas.

La tienda abrió sus puertas en junio, luego de que a través de un concurso que organizó el Gobierno del Estado para mujeres emprendedoras. Nancy Meza, fue la ganadora de 100 mil pesos, y compitió con más mujeres talentosas y emprendedoras.

La principal idea es que la mujer logre entender que pasó por un procedimiento, salvó su vida, que su cuerpo ya es diferente y en su tienda puedan encontrar lo que necesitan para sentirse bien y continuar con su vida de una manera digna y sentirse cómodas.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Nancy comentó que, con relación a las prótesis de seno, son de diversos tamaños, formas y muchas mujeres creen que tienen que ir pegadas a la piel, lo que en verano es muy incómodo. No obstante, en su tienda hay un brasier especial para introducir la prótesis para que no roce la piel y no haya miedo de que se despegue o se salga.

“Hay muchas cosas que todavía son tabú. Falta mucha información respecto a la mastectomía. Son temas que se tienen que tocar y que todos estamos expuestos a que nos pueda pasar. Me gustaría que se normalizará todo esto; no como decir ‘hay que padre, no’, pero que las personas acepten su cuerpo con una mastectomía. Así como decimos es gordita, flaca. Igual, que todos sepan que son diferentes, pero hermosos”, destacó la emprendedora.

Otra ventaja de “Buste” es que brinda una atención personalizada a cada una de sus clientas, para ella tener el tiempo de presentar sus productos, que los toquen y, sobre todo, porque en el momento post, es importante guardar un poco de discreción para seguridad de la persona.

Como toda una emprendedora, contó que siempre está en constante comunicación con sus proveedores, a quienes les envía todas las especificaciones que debe tener un brasier; sobre todo, en estética, color, texturas y comodidad.

“Buste”, no solo es una tienda, sino que está creando una red de apoyo de mujeres con danza terapéutica, psicóloga, nutrióloga, especialista en cáncer.

“Son talleres que hacemos una vez al mes, son gratuitos, son para quienes han pasado por una mastectomía, para sus familiares y amigos, ya que esto afecta a todos los de su círculo, más que una tienda, quiero que lo vean como un lugar donde se sientan seguras”, platicó Meza.

Las personas que estén interesadas en tener un acercamiento , pueden encontrar la localización en Instagram, y Facebook, con el nombre de Nancy Meza. También pueden hacer su cita al WhatsApp 656 7922305 para mayor información.