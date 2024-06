Empresarios piden que no se permita circular camiones sin que cumplan normatividad

Los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) entregarán la próxima semana un posicionamiento al secretario general de Gobierno del Estado, Santiago de la Peña de lo que está sucediendo con el transporte de personal, tras los accidentes fatales que han ocurrido en la ciudad.

La presidenta del CCE, Isela Molina Alcay externó que es importante que cada parte haga lo que le corresponde, evitar que la maquiladora a toda costa contrate servicios que pongan en riesgo la integridad de sus colaboradores y que esté fuera de gobierno.

Así como el gobierno estatal como ente regulador no permita que esos camiones que no cumplen con la normatividad, estén circulando en las calles de la ciudad.

Señaló que desde la cámara han convocado a líderes empresariales después del accidente donde un chófer de transporte de personal envistió a un vehículo donde murieron un hombre y una mujer, mientras que su hijo está internado fuera de peligro.

En la reunión coincidieron en que no solamente es un solo actor el responsable, sin embargo, exigieron que el gobierno haga cumplir la ley porque independiente de que la maquiladora contrate empresas que no están regularizadas, sus chóferes no tienen ética, ni valores, que los camiones no cumplan con el registro y no cumplan con el año modelo.

“Independientemente de que la maquiladora sea un actor importante en este tema porque es quien los contrata, pues el gobierno es el ente que regula el transporte, entonces, yo platiqué con el secretario de Gobierno general de Gobierno, Santiago de la Peña y acordamos que la semana que entra nos vamos a reunir”, subrayó.

Isela Molina Alcay dijo que como coordinadora del CCE está solicitando a los miembros del consejo dar este posicionamiento, porque si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados.

“Yo como titular o coordinadora del CCE, yo los convoqué estamos trabajando en ello, quisiéramos que el gobierno del estado viniera antes, pero ellos puedo entender y respetar sus agendas, nosotros consideramos que es un tema urgente y nosotros como cámara desde el año pasado, cámara específicamente Canacintra, somos parte del Consejo de Movilidad de Ciudad Juárez, entonces participo en las mesas de trabajo, participa Canacintra por medio de algún consejero. Estuve participando en las mesas de trabajo, entonces, nosotros hemos estado involucrados en los temas del BRT y en los temas de camiones de transporte de personal”, precisó.

