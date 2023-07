Entrega Maru Campos apoyos económicos a madres trabajadoras

La Gobernadora del Estado, María Eugenia Campos Galván, encabezó la entrega de apoyos económicos a mamás trabajadoras a través de los Centros de Atención Infantil, en el que invirtieron en esta frontera más de 19 millones de pesos.

En el evento, que se celebró en las oficinas de Gobierno del Estado (Pueblito Mexicano), estuvieron presentes autoridades, diputadas, regidores, directoras de Centros de Atención Infantil, mamás, niños y niñas.

"Quiero decirles que hace dos tres años estábamos muy tristes porque habían cancelado las estancias infantiles y yo prometí rescatarlas y aquí estamos, promesa cumplida”, resaltó la gobernadora.

“Vengo a decirles juarenses que no van a estar solos ni solas, este año vamos a estar gastando más de mil millones de pesos para agua potable y drenaje, es una misión cumplida", agregó.

La directora del Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil Clara Torres, comentó "somos el estado que tiene más formal la política pública, siéntanse muy orgullosas, en Chihuahua gracias a la gobernadora, nunca más tendremos un niño encerrado en la casa mientras la mamá trabaja"

Por su parte, Norma Sánchez del Centro de Atención Infantil de San Isidro, agradeció el apoyo, luego de recibir de manera simbólica un cheque por 62 mil pesos.

"Agradecer el apoyo que nos dan, trabajamos duro todas las mamás, gracias por todo el apoyo", expresó.

Estos apoyos consisten en becas para madres que necesitan dejar a sus niñas, niños o adolescentes en Centros de Atención Infantil.

Gobierno del Estado resaltó que hay casos de niñas, niños y adolescentes beneficiarios que están bajo el cuidado de sus abuelitas, tías u otros familiares, ya que sus madres biológicas fallecieron, orden judicial, han sido víctimas de desaparición, feminicidios o los dejan al cuidado de su familia por dedicarse al trabajo sexual.

Existen pocos casos de hombres (padres, tíos, abuelos, etc.) que tienen el cuidado de los menores y también son beneficiarios de estas becas.

Las becas son de servicio, por lo que se pagan a través del Centro de Atención Infantil y se entrega el recurso el 15 de cada mes. Una vez que los solicitantes pasan el estudio socioeconómico, se les otorga la beca, informaron.

El criterio de elegibilidad para becas: Centros de Atención Infantil (que son de carácter privado) es que no estén subrogados por parte del IMSS, ISSTE, etc. y su cuota no exceda los 2,200 pesos mensuales por usuario.

La Inversión en Zona Norte: 2,164,600; Centros de Atención Infantil en Zona Norte: 138

Beneficiarios en Zona Norte: 2,080 NNA en 84 Centros de Atención Infantil; Centros de Atención Infantil en Juárez: 131

Beneficiarios en Juárez: 2,012 NNA; Inversión en Juárez: 19,481,400 (en 9 meses, abril a diciembre).

