Estado tampoco tiene reportes de asaltos cometidos por migrantes en Juárez

Óscar Ibáñez, representante de la gobernadora en la zona Norte, informó que Gobierno del Estado, no ha tenido ningún reporte de que personas en situación de movilidad, están asaltando a los juarenses.

"En este momento no, nosotros no tenemos ningún reporte de que migrantes están asaltando, o al menos yo, no", comentó Ibáñez.

Juárez No hay denuncias de asaltos cometidos por migrantes en Juárez: SSPM

Desde días pasados, un comandante de Seguridad Vial, indicó que migrantes estaban realizando hurtos a personas que pasaban alrededor del Hospital General, que fueron detectados a través de las denuncias al número de emergencia 911.

Sin embargo, la misma Secretaría de Seguridad Pública Municipal, descartó que estos actos se estuvieran suscitando.

Igualmente, el gobierno del Estado, negó haber recibido algún reporte de atracos por parte de migrantes ni en el Hospital General ni en el primer cuadro de la Ciudad.

Adentrando en el tema de migración, el representante de la gobernadora, aclaró, que el jueves no hubo ningún cierre parcial del puente internacional Zaragoza.

"No hubo un bloqueo, lo que sucedió en Zaragoza y pasa con intermitencia son cierres programados que hace el gobierno norteamericano, de algunos de los carriles, pero no se cerró", detalló Ibáñez.

Además, dijo que tampoco hubo alguna acumulación de migrantes que quisieran cruzar a Estados Unidos, como anteriormente lo habían hecho, provocando que se cierre el cruce internacional.

Respecto a los migrantes que se observaron en el techo de la aduana ayer, mencionó desconocer el por qué, pero indicó que ese es territorio federal y jurisdicción del Instituto Nacional de Migración.

