Estamos viendo el verdadero rostro del crimen organizado: IP de Juárez

Mientras que el líder de los transportistas en esta frontera, Manuel Sotelo Suárez , refiere que: "Apenas estamos viendo el verdadero rostro del crimen organizado y su enorme poder", José Mario Sánchez Soledad de Coparmex señaló que: " Está dando resultados la coordinación entre gobiernos y el uso de plataformas tecnologías", lo anterior luego de que la madrugada de ayer las fuerzas del orden abatieron al líder criminal conocido como el " Neto".

Sotelo Suárez externó que: "No solamente en Juárez sino en todo el país estamos viendo el verdadero poder del crimen organizado, disponen de armas, dinero, tienen capacidad logística y pueden corromper a quien se les antoje" , refirió.

El empresario también destaco que aquí en ciudad Juárez , específicamente en el Cereso estatal 3, estos criminales no solo ejercen control sino que son los dueños de la institución carcelaria.

" Los que se fugaron del Cereso no sé fugaron antes por qué no habían querido, en realidad ellos son los dueños del penal y no hay nadie que les haga frente, eso quedó muy claro el pasado Domingo" , puntualizo el líder transportista.

En relación a la muerte del líder criminal apodado el " Neto". Sánchez Soledad externo lo siguiente : " De entrada la Gobernadora del estado reconoce que fue un trabajo coordinado y no le da todo el crédito a Gobierno del Estado, creo que eso es destacable porque a final de cuentas esa es la base de todo: la coordinación entre los tres gobiernos siempre dará resultados", señalo.

" Nosotros siempre hemos insistido en qué debe haber coordinación y creo que está situación del abatimiento del cabecilla criminal lo confirma" , agrego Sánchez Soledad.

El líder patronal destaco también que en pocas horas se han dado dos pasos contundentes en la pacificación de la ciudad, acciones que se han coordinado entre el estado y la federación.

" El traslado de 191 reos fuera de Juarez y la caída del " Neto" son dos avances significativos en busca de la paz de Juárez y al haber voluntad del gobierno estatal y el Federal los resultados se van dando", finalizo.

No podemos cantar victoria, hay todavía varios reos fugados en la calle: Canacintra

El titular de Canacintra Juárez , Jesus Manuel Salayandia, externó ayer luego de la muerte del líder criminal Ernesto Piñón el" Neto" que todavía no se puede cantar victoria ya que hay varios reos fugados en la calle y eso es algo muy riesgoso para nuestra frontera.

" No hay que cantar victoria aún, Juárez sigue siendo un foco rojo en cuestiones de seguridad a nivel mundial y con este tema todos perdemos", aseguro Salayandia a través de un audio que compartió con este medio.

Juárez Faltan aún 28 reos fugados del Cereso 3 por recapturar

Se congratuló de que la autoridad estuviera trabajando sin embargo reitero que hace falta exigir más ya que la seguridad pública de la ciudad está en riesgo.

"Que bueno que la autoridad esté haciendo su chamba pero debemos seguir exigiendo para que existan mayores condiciones de seguridad para nuestra ciudad" agregó el líder gremial.

Cómo muestra de que las cosas continúan fuera de control Salayandia refirió el caso de las instituciones bancarias que el día de ayer en su mayoría cerraron sus puertas.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

" Nos enteramos que varias instituciones bancarias decidieron cerrar sus puertas ayer y en el caso de algunas comenzaron a trabajar tarde , ese es un signo de preocupación", externo el líder gremial.

Por último señaló que si debe de haber un apoyo a la autoridad para que se recupere el estado de derecho y que el trabajo de ellos es precisamente ese, el de brindar seguridad para que todos se puedan desarrollar de manera adecuada.

" Pasan este tipo de hechos violentos y la ciudad decae , nos afecta a todos y la competitividad se pone en riesgo", finalizó Salayandia.