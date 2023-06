"Están violando sus derechos": Defensa de migrante detenido por incendio en INM

Jorge Vázquez Campbell, presidente de la barra y colegio de abogados defensores de refugiados, opinó que la aprehensión de Carlos Eduardo C. R., venezolano que se recuperaba en el hotel Colonial, luego que resultó lesionado tras el incendio del 27 de marzo dentro del Instituto Nacional de Migración, fue completamente ilegal ante la ley

El abogado explicó que, al estar en el lugar y no poder salir a la calle, es una privación de libertad, desde ahí esa detención es ilegal, en virtud de que estaba asegurado por una autoridad y como asegurado se están violando sus derechos humanos.

“Este es un ejemplo más de la arbitrariedades que están cometiendo en la Fiscalía General de la República (FGR) en el perjuicio de los refugiados, este muchacho que acaban de detener lleva mes y medio preso en el hotel bajo la custodia de migración y con la firma se le prohibió el derecho de obtener su libertad, en base al artículo 102 de la ley de migración”, detalló Vázquez Campbell.

Indicó, que la FGR, estuvo haciendo una fabricación de pruebas para tenerlo ahí detenido más de 30 días y ahora le imponen una orden de aprehensión, la cual, no le informan de una manera adecuada.

“Fue una detención a la brava, tenerlo en el hotel sin salir es completamente ilegal, no se vale que le hagan eso, es una arbitrariedad, este caso va a ser historia”, dijo el abogado.

Dijo que este juicio de todo el caso del incendio del INM, es un atropello detrás de otro, los resultados se verán en dos o tres años cuando la Corte Internacional de Derechos Humanos imponga una sanción penal e inmunitaria para indemnizar a las víctimas que están actualmente detenidos.

“Hasta ahora sólo han pagado los gastos de traslado de cuerpos pero no la indemnización legal conforme a la ley”, dijo el defensor de los migrantes. Según el abogado, tenían que haberlo citado y no imponer una orden de aprehensión, porque ya estaba bajo arresto, y esa detención no debería haberse dado.

