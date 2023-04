Estima SSPE que hay cerca de 30 mil migrantes en Juárez

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal estima que hay cerca de 30 mil migrantes en nuestra región, y siguen llegando cientos más.

Gilberto Loya, titular de esta corporación, recalcó que la problemática que se vive en materia de migración en nuestra frontera es solo “la punta del iceberg”.

Señaló que no existe una política pública en este tema, lo que hace más difícil prevenir, ya que no se sabe exactamente cuántos migrantes hay en Ciudad Juárez, no se sabe dónde están, qué actividad realizan o riesgos que tienen.

Las cifras con las que cuentan son estimaciones y por si fuera poco, son cientos de migrantes los que siguen llegando día a día.

Esto hace que se compliquen las cosas y ocurran incidentes lamentables, como el incendio en el Instituto Nacional de Migración o las riñas.

Mencionó que si bien los migrantes se ponen más en riesgo de ser víctimas de un delito, la problemática de agrava y ellos empiezan a cometer delitos.

Lamentablemente, esto ha contribuido a que se agrave el tráfico de personas, lo que ha dejado ganancias millonarias a los grupos delictivos.

Por su parte, el Fiscal de Distrito Zona Norte, Carlos Manuel Salas, dijo que han tenido de denuncias de secuestros de migrantes.

Pero en mucho de los casos, no formalizan la denuncia y no señalan al delincuente que los privó de su libertad.

Mencionó que los grupos que están tras el tráfico y secuestro de migrantes son Los Aztecas, La Línea, Artistas Asesinos, Mexicles, la Empresa y Cártel de Sinaloa.

Esto ha dejado ganancias entre 80 y 100 millones de dólares mensuales a las células delictivas, según dijo el Fiscal sobre un estudio de FICOSEC.

Estás ganancias han generado disputas entre ellos y homicidios de rivales, por acaparar el tráfico de personas en la frontera.

