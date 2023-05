"Estoy decepcionada del Gobierno Federal": Hija de acusado en caso del INM

"Muy decepcionada del gobierno federal, no recibí la mínima ayuda, pero confío mucho en que mi abogada va a sacar adelante a mi papá", señaló Tania Collazo, hija de Rodolfo Collazo, quien está preso, acusado de la muerte de 40 migrantes en el incendio registrado el 27 de marzo en la estación migratoria Reforma de Ciudad Juárez.

Tania Collazo estuvo toda la semana pasada en Cdmx protestando en la puerta de Palacio Nacional, ya que considera que su papá es un "chivo expiatorio", y los verdaderos responsables de la tragedia se encuentran en libertad.

"Yo siempre voy a estar peleando y luchando por la inocencia de mi papá, estoy convencida de que eso no tuvo nada que ver y lo tienen encerrado injustamente", señaló Collazo.

Indicó que ahora que estuvo en Cdmx fue muy bien recibida por los medios de comunicación de aquella ciudad, sin embargo, el gobierno federal: "hizo como que me atendió, pero la verdad es que ni me escucharon".

"Cada vez que se acercaba un medio de comunicación hacia mi, los del gobierno Federal me estaban vigilando, pero no me dieron ni una sola respuesta, no hay apoyo por parte del gobierno", destacó.

Al paso de los días y luego de la tragedia, Collazo ha estado a analizando una serie de incongruencias y fallas legales que se dieron previo a la vinculación de su papá, mismas que se harán valer en el periodo de investigación complementaria.

"No puedo señalar cuáles son las incongruencias que he detectado por estrategia, sin embargo, ya estoy platicado con mi abogada y hay varias situaciones que se pueden hacer valer para poder sacar a mi papá del Cereso", indicó.

Por último, señaló que el viaje a la Cdmx le sirvió como experiencia personal y al mismo tiempo como una forma de darle a conocer al gobierno que ella seguirá en su postura y exigiendo la liberación de su papá.

Publicado originalmente en El Heraldo de Juárez